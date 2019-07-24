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Kastamonu'da orman yangını büyümeden söndürüldü

Çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

İHA | 24.07.2019 - 01:38..
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Kastamonu’nun Cide ilçesinde ormanlı alanda yangın meydana geldi.

Cide ilçesinin turistik yeri olan Gideros Koyunun üstündeki ormanlık alanda alevleri gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine hiç vakit kaybetmeden gelen Cide Belediyesi İtfaiye Ekipleri yangına anında müdahalede bulundu.

ANINDA MÜDAHALE

Cide-Bartın Karayolu üzerinde daha önce kesilen ve kuruyan teflim yapraklarının tutuşmasıyla başladığı iddia edilen yangın, ekiplerin anında müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sigara atılmasıyla yangının çıkmış olduğunun üzerinde duran ekipler, sıcak geçen mevsimde vatandaşların böyle yangınlara sebebiyet vermemesi için dikkatli olmasını istediler.

Kastamonu'da orman yangını büyümeden söndürüldü

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