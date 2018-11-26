taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2227
Euro
5.9434
Altın
1226.46
Borsa
94048.67
Gram Altın
205.973

Kastamonu'da sis çöktü: 2 araç tarlaya uçtu

Kastamonu'da yoğun sis nedeniyle yolu göremeyen iki araç üst üste tarlaya uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

İHA | 26.11.2018 - 15:03..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Kastamonu’da yoğun sis nedeniyle Kastamonu-İstanbul Karayolu ve Kastamonu Ankara Karayolu'nda görüş mesafesi düştü.

SİS NEDENİYLE ARAÇ TARLAYA UÇTU

Kastamonu-İstanbul Karayolu'nu birbirine bağlayan Kurubenzinlik kavşağında Seydiler ilçesine bağlı Üyük Köyü Muhtarı Mustafa Korkmaz idaresindeki 05 KL 245 plakalı hafif ticari araç, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu yolu göremeyerek tarlaya uçtu. Yaşanan kazada hafif ticari araçta bulunan sürücü Mustafa Korkmaz ile yanında yolcu olarak bulunan Sefa Korkmaz ve Recep Aktaş yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BİR ARAÇ DAHA AYNI AKIBETİ YAŞADI

Kaza sonrası olay yerine giden emniyet güçleri, kazayla ilgili inceleme yaptıkları sırada bu sefer Mustafa Karabaş yönetimindeki 34 AZ 386 plakalı otomobil, yolu göremeyerek aynı noktadan diğer aracın üzerine uçtu. Bu kazada ise şans eseri yaralanan olmadı. Kaza sonrası emniyet güçleri ve Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Kurubenzinlik Kavşağı'nda ek tedbirler alarak kavşakta çalışma yaptılar.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gamze Özçelik tesettüre girdi

Gamze Özçelik tesettüre girdi

526
İstanbul'da askeri helikopter düştü

İstanbul'da askeri helikopter düştü

197
Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı boşandı

Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı boşandı

279
Rus gemisinin Ukrayna gemisine saldırı anı

Rus gemisinin Ukrayna gemisine saldırı anı

53
Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı boşanmak üzere adliyede

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı boşanmak üzere adliyede

128
CHP, Süleyman Soylu'ya karşı HDP'lileri savundu

CHP, Süleyman Soylu'ya karşı HDP'lileri savundu

141
Erdoğan 20 ilin adayını yarın açıklayacak

Erdoğan 20 ilin adayını yarın açıklayacak

157
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir