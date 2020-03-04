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Kastamonu'da tabutta silah saklayan zanlı yakalandı

Bir camideki tabutun içine çaldığı kurusıkı tabancaları saklayan kişi, tutuklandı.

AA | 04.03.2020 - 10:45..
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Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Küre ilçesinde bir kişinin evinden televizyonun çalınması üzerine çalışma başlatıldı.

CAMİDE TEMİZLİK YAPTIĞI BELİRLENDİ

Televizyonun F.B. tarafından İnebolu ilçesinde satıldığını tespit eden ekipler, şüphelinin daha önce işlediği bir suç nedeniyle kamu hizmeti cezası aldığı ve Kesepınar Köyü Camisi'nde temizlik hizmeti yaptığı belirlendi.

Kastamonu'da tabutta silah saklayan zanlı yakalandı

TABUT İÇİNE GİZLEDİ

Camide yapılan aramada, tabut içinde çalıntı olduğu anlaşılan iki kurusıkı tabanca ile 75 tabanca ve av tüfeği fişeği, iki bıçak, 22 çakmak gazı tüpü ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Şüpheli, boş köy okulunda, uyuşturucu madde kullanması sonucu kendinden geçmiş halde bulundu.

Gözaltına alınan F.B., sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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