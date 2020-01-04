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Kastamonu'da tarihi eser satmaya çalışan 2 kişi yakalandı

Kastamonu'da arkeolojik eserleri satmaya çalışırken yakalanan 2 kişinin evinde yapılan aramalarda çok sayıda tarihi esere el konuldu.

DHA | 04.01.2020 - 07:29..
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Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşköprü ilçesinde ellerindeki arkeolojik eserleri satmak için müşteri arayan 2 kişiyi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

EVLERİNDE ÇOK SAYIDA TARİHİ ESER BULUNDU

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapan ekipler; 1 kemik kabzalı kılıç, 1 sikke, 1 bronz ok ucu, 1 madeni iğne, 2 gözyaşı şişesi, 1 kemer tokası şeklinde metal obje, 1 pişmiş toprak küp ve küp içerisinde 50 sikke olduğu değerlendirilen obje, 3 imame, 1 metal istavroz obje, 1 yüzük, 6 taş obje, 6 tarihi olduğu değerlendirilen metal obje ele geçirdi.

BULUNAN ESERLER MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ'NE TESLİM EDİLDİ

Bulunan eserler, incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne gönderilirken 2 kişi hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Kastamonu'da tarihi eser satmaya çalışan 2 kişi yakalandı

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