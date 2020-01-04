1 Selimiye Cami'nin geçen her yılda ziyaretçi sayısı arttı Türk İslam mimarisinin zirve eseri ve Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan Selimiye Camisi'ni 2019 yılında 3 milyon kişi ziyaret etti.

2 Kastamonu'da tarihi eser satmaya çalışan 2 kişi yakalandı Kastamonu'da arkeolojik eserleri satmaya çalışırken yakalanan 2 kişinin evinde yapılan aramalarda çok sayıda tarihi esere el konuldu.

3 Muğla'da kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı Muğla’da, kaçak kazı yapan 6 kişi jandarmanın düzenlediği operasyonla suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

4 Bir kadın eski eşinin birlikte yaşadığı kadını öldürdü Konya'da bir kadın, boşandığı eşinin birlikte yaşadığı kadının evine giderek kızının önünde kadını vurarak öldürdü, o sırada evde olan başka biri de seken kurşunlardan yaralandı.

5 İsviçre bir kentini İtalya'ya verdi İsviçre, İtalya sınırında bulunan 2 bin nüfuslu bir kenti halk karşı çıkmasına rağmen İtalya'ya iade etti.

6 BAE Türkiye'nin Libya tezkeresini kınadı Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'nin Libya tezkeresini kınadıklarını bildirdi.