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Kastamonu'da tarım arazileri, ağustosta kar altında

Kastamonu'da etkili olan dolu nedeniyle bazı tarım arazileri zarar gördü.

AA | 18.08.2019 - 03:01..
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Kastamonu'da tarım arazileri, ağustosta kar altında

Kentte merkeze bağlı bazı köylerde akşam saatlerinde başlayan dolu, özellikle mısır tarlalarında zarar oluşmasına neden oldu.

Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, ilk belirlemelere göre dolunun merkeze bağlı Kaşçılar, Mescit, Saraycık, Ayvalar ve Esenli köyleri çevresinde etkili olduğunu söyledi.

Kastamonu'da tarım arazileri, ağustosta kar altında

ARAZİLER BEMBEYAZ OLDU

Dolunun yer yer 5 santimetre kalınlığa ulaştığını belirten Butur, "Akşam saatlerine doğru bir anda başlayan dolu bir süre devam etti. Dolunun ebatları büyük değildi ama araziyi tıpkı kar yağmış gibi bembeyaz yaptı." dedi.

Kastamonu'da tarım arazileri, ağustosta kar altında

"MISIR TARLALARI HASAR GÖRDÜ"

Mısır tarlalarında zarar meydana geldiğini vurgulayan Mehmet Butur, "Bu bölgedeki köylerin büyük çoğunluğu buğday ekimi yapıyor. Buğday hasadı tamamlandığı için buğday tarlalarında herhangi bir hasar yok. Bölgede ekimi yapılan diğer bir ürün ise silajlık mısır. Mısır tarlalarında hasar var. Hasarın boyutunu şu anda bilmemiz mümkün değil. Önümüzdeki günlerde netleşir." diye konuştu.

Kastamonu'da tarım arazileri, ağustosta kar altında

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