Kastamonu'da tefecilik operasyonu: 7 tutuklama

Tefecilik yaptığı belirlenen kişiler hakkında bir operasyon düzenlendi.

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, il merkezinde kendilerinden talepte bulunan şahıslara yüksek faizlerle para vererek tefecilik yaptıkları ve bu yöntemlerle haksız kazanç sağladıkları tespit edilen A.G., Y.G., S.Y., Ö.Y., Y.Y., O.Y., M.Ü., E.Y., E.Y., S.Y., S.Y. ve E.T. isimli 12 şüpheli gözaltına alındı.

5 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.G., Y.G., S.Y., Ö.Y., Y.Y., O.Y. ve M.Ü. adlı 7 kişi nöbetçi mahkemece tutuklanırken, diğer 5 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.