Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama

Yılbaşı gecesinde Fetiye'de yapılan denetimler sonucunda 159 sürücüye, 53 bin lira ceza kesildi.

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1945'te kayışı aşınmasın diye Tünel seferleri azaltıldı

İkinci Dünya Savaşı sırasında, savaşa girmediğimiz halde gıdadan giyime ve ulaşıma kadar pek çok alanda yokluk çekildiğini ve önlemler alındığını, dönemin gazete manşetlerinden izliyoruz.