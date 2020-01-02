Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama

Kastamonu'da, jandarma ekiplerince son 3 ayda uyuşturucu veya uyarıcı madde imal eden ve ticaretini yapan şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi.
UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Düzenlenen 6 ayrı operasyon kapsamında, 2 gram eroin, 24 gram bonzai, 193 gram kubar esrar, 14 sentetik uyuşturucu hap, 8 kök kenevir bitkisi, 12 gram kenevir tohumu, 4 ruhsatsız av tüfeği, 12 av tüfeği fişeği, 6 kurusıkı tabanca, 40 kurusıkı tabanca fişeği, 16 kalaşnikof tüfeği fişeği, tarihi kılıç ve bıçak ele geçirildi.
13 KİŞİ TUTUKLANDI
Operasyonlarda gözaltına alınan ve adliye sevk edilen 25 şüpheliden, 13’ü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.