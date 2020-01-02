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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama

Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 25 kişiden, 13’ü tutuklandı.

İHA | 02.01.2020 - 15:44..
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Kastamonu'da, jandarma ekiplerince son 3 ayda uyuşturucu veya uyarıcı madde imal eden ve ticaretini yapan şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi.

UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen 6 ayrı operasyon kapsamında, 2 gram eroin, 24 gram bonzai, 193 gram kubar esrar, 14 sentetik uyuşturucu hap, 8 kök kenevir bitkisi, 12 gram kenevir tohumu, 4 ruhsatsız av tüfeği, 12 av tüfeği fişeği, 6 kurusıkı tabanca, 40 kurusıkı tabanca fişeği, 16 kalaşnikof tüfeği fişeği, tarihi kılıç ve bıçak ele geçirildi.

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama


13 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda gözaltına alınan ve adliye sevk edilen 25 şüpheliden, 13’ü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama


Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama


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