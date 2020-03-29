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Kastamonu'da yasağa uymayan yaşlılara para cezası

Kastamonu Cide'de 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarına jandarma, polis ve Vefa Destek Grubu ekipleri koşarken, uyarılara rağmen dışarı çıkan 17 yaşlıya para cezası kesildi.

İHA | 29.03.2020 - 13:19..
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Kastamonu'nun Cide ilçe merkezi ve köylerinde denetimlerini sıklaştıran emniyet mensupları, korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşlara kimlik sorgulaması yapıyor.

17KİŞİYE CEZA KESİLDİ

Yapılan tüm uyarılara rağmen yasağa uymayarak dışarıda dolaşan 17 yaşlıya toplam 9 bin 422 lira para cezası uygulandı.

Kastamonu'da yasağa uymayan yaşlılara para cezası

Cide’de vatandaşların sağlığı ve güvenliği için yoğun mesai harcayan Kaymakam Ali Açıkgöz, gerçekleştirilen denetimlere de katılıyor.

"DENETİMLERİ ÇOK SIKI YAPIYORUZ"

Kaymakam Açıkgöz, “Devlet büyüklerimizin aldıkları tedbirleri tavizsiz uygulamak adına ve vatandaşlarımızın sağlıkları için denetimleri çok sıkı yapıyoruz. Bizzat pazar yerlerini ve zincir marketleri emniyet müdürümle ve jandarma komutanımla beraber sık sık geziyorum. Bugüne kadar yazılan birçok cezayı bu yaptığımız denetimler esnasında tespit edip yazdık. 65 yaş üstü vatandaşlarımız kararlılığımızı görünce her geçen gün işin ciddiyetini kavrıyor ve sokağa çıkan yaşlılarımızın sayısında her gün büyük bir düşüş yaşanıyor.” dedi.

Kastamonu'da yasağa uymayan yaşlılara para cezası

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