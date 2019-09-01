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Kastamonu’da yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı

Yolcu minibüsünün devrildiği kazada yaralılardan birinin kopan parmağı olay yerinde arandı. Kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

İHA | 01.09.2019 - 21:51..
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Kastamonu-İhsangazi karayolu İbişler köyü mevkisinde Kastamonu’dan bir yakınlarının düğünden döndüğü öğrenilen Şeref E. (64) idaresindeki yolcu minibüsü ile Mustafa Veren (64) yönetimindeki kamyonet çarpıştı. Kazada yolcu minibüsü devrilirken, kamyonet ise tarlaya uçtu.

Kaza sonrası adeta can pazarının yaşandığı olayda tarlaya uçan kamyonetin sürücüsü Mustafa Veren olay yerinde hayatını kaybetti.

Kastamonu’da yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı

Devrilen yolcu minibüsünün sürücüsü Şeref E. ile minibüste yolcu olarak bulunan Emre H. (25), Salim K. (67), Aşkın K. (62), Satiye G. (67), Zefure K. (64), İsmail E. (61), Yunus Ç. (64), Mehmet Ş. (66), Aliye Ç. (71), İsmail M. (87), Mürüvvet U. (61), Hasip M. (64), Hikmet U. (53), Fethiye K. (81) ve İsmet U. (48) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen çok sayıda sağlık ekibi ve ambulanslarla Kastamonu’daki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Kastamonu’da yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı VİDEO

Kastamonu’da yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı

YARALININ KOPAN PARMAĞINI ARADILAR

Yaralılara müdahale ettikten sonra sağlık ekipleri, bir yaralının kopan parmağını olay yerinde bir süre aradı.

Kazada hayatını kaybeden Mustafa Veren ise yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Öte yandan kaza nedeniyle kapanan İhsangazi-Kastamonu karayolu kaza yapan minibüsün kaldırılması ve yolun temizlenmesiyle yeniden trafiğe açıldı.

Kaza sonrası Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, hastaneye giderek yaralıların sağlık durumu hakkında görevlilerden bilgi aldı.

Kastamonu’da yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı

Kastamonu’da yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı

Kastamonu’da yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı

Kastamonu’da yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı

Kastamonu’da yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı

Kastamonu’da yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı

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