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Kastamonu’da yoldan çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Merkeze bağlı Hacı Muharrem köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak ters döndü.

İHA | 27.05.2019 - 13:50..
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Hacı Muharrem köyünde Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinde Öğretim Görevlisi Şükrü Şenol Paruğ (39) idaresindeki 37 BL 144 plakalı otomobil,  yoldan çıkarak şarampolde takla attı.

SÜRÜCÜ VE YAKIN ARKADAŞLARI YARALANDI

Kazada araç sürücüsü Şükrü Şenol Paruğ ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Ayla Paruğ (35) ve Burak Erol Paruğ (6) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası jandarma ekipleri, kazayla ilgili incelemelerde bulundu.

Kastamonu’da yoldan çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Kastamonu’da yoldan çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Kastamonu’da yoldan çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

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