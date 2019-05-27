Kastamonu’da yoldan çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Hacı Muharrem köyünde Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinde Öğretim Görevlisi Şükrü Şenol Paruğ (39) idaresindeki 37 BL 144 plakalı otomobil, yoldan çıkarak şarampolde takla attı.
SÜRÜCÜ VE YAKIN ARKADAŞLARI YARALANDI
Kazada araç sürücüsü Şükrü Şenol Paruğ ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Ayla Paruğ (35) ve Burak Erol Paruğ (6) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası jandarma ekipleri, kazayla ilgili incelemelerde bulundu.