Kastamonu’da yoldan çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

1 Sanatçı dostlarından Eşref Kolçak'a veda Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk sinemasının ünlü karakter oyuncusu Kolçak'ı meslektaşları anlattı.

2 Fransa'da AP seçimleri Seçim sonuçları, Sarı Yelekliler eylemleri yüzünden görevinden ayrılması beklenen Macron'un hala arkasında önemli bir destek olduğu gösteriyor.

3 Hollanda'da hakemden gol yiyen takım Hollanda 4. Ligi'nde oynanan Harkemase Boys-Hoek maçında, ev sahibi ekip hakemden gol yedi.

4 Avcılar'da parkın tel örgülerini çalmak istediler İstanbul Avcılar'da bulunan bir parktaki çit ve tel örgüler, iki kişi tarafından güpegündüz çalındı. Ancak ihbar üzerine bölgeye gelen ekipleri, iki şüpheliyi yakaladı.

5 Nevşehir'de rüyasında defin gören kadın bahçesini kazdı Derinkuyu ilçesinde bir kadın rüyasında gördüğü define için hocaya gitti. Gittiği hocanın definenin evinin bahçesinde olduğunu söylemesi üzerine bahçesini kazdıran yaşlı kadın hüsrana uğradı.

6 Diyarbakır'da aileler arasında silahlı kavga: 2 ölü Hazro ilçesinde, iki aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada muhtar ve babası yaşamını yitirdi, eşi ve kızı ise yaralandı.