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Kastamonu’da zehir tacirlerine operasyon: 10 tutuklama

Uyuşturucu imal ve ticareti yapan çeteye operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 13 kişiden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, çok miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

DHA | 11.07.2019 - 02:54..
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Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, il ve ilçe jandarma komutanlıkları tarafından Cide ilçesi ve çevre köylerde narkotik operasyonu düzenlendi.

13 GÖZALTI 10 TUTUKLAMA

Uyuşturucuyu üreterek ticaretini yapan suç örgütünün mensubu 2’si kadın 13 kişi, yapılan eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda; 202 uyuşturucu hap, 36 gram esrar, 2 gram bonzai, çok miktarda kenevir ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Karakolda yapılan sorgularının ardından Cide Adliyesi’ne sevk edilen 13 kişiden 10’u tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 


Kastamonu’da zehir tacirlerine operasyon: 10 tutuklama

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