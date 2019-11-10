taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7636
Euro
6.3543
Altın
1458.67
Borsa
103153.2
Gram Altın
270.331
Bitcoin
50786.22

Kastamonu'daki cinayette yeni tutuklamalar

Hanönü ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavga ile ilgili bir kişi daha tutuklandı.

AA | 10.11.2019 - 01:49..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Hanönü Kamyoncular Derneği Başkanı Hüseyin Çorbacı ile Gelinbükü Mahallesi Muhtarı Mehmet Özcan'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan Gökhan E'nin salıverilmesine cumhuriyet savcılığınca itiraz edildi.

YENİDEN GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI

Yeniden gözaltına alınan Gökhan E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Çorbacı ile ilçedeki bir benzin istasyonunda 31 Ekim'de tartışan, ardından eve gidip akrabaları Halil E. ve Gökhan E'yi alan Hüseyin E, Çorbacı'nın bulunduğu ilçe merkezindeki kahvehaneye gidip pompalı tüfekle ateş açmıştı.

Olayda Çorbacı ile Özcan hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan Halil E. tutuklanmış, Hüseyin E. ve Gökhan E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı itiraz üzerine Hüseyin E de dün tutuklanmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Evin bodrumunda 217 akrep bulundu

Evin bodrumunda 217 akrep bulundu

15
Basketbolda toplu sonuçlar

Basketbolda toplu sonuçlar

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir