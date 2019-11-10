Kastamonu'daki cinayette yeni tutuklamalar

Hanönü Kamyoncular Derneği Başkanı Hüseyin Çorbacı ile Gelinbükü Mahallesi Muhtarı Mehmet Özcan'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan Gökhan E'nin salıverilmesine cumhuriyet savcılığınca itiraz edildi.

YENİDEN GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI

Yeniden gözaltına alınan Gökhan E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Çorbacı ile ilçedeki bir benzin istasyonunda 31 Ekim'de tartışan, ardından eve gidip akrabaları Halil E. ve Gökhan E'yi alan Hüseyin E, Çorbacı'nın bulunduğu ilçe merkezindeki kahvehaneye gidip pompalı tüfekle ateş açmıştı.

Olayda Çorbacı ile Özcan hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan Halil E. tutuklanmış, Hüseyin E. ve Gökhan E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı itiraz üzerine Hüseyin E de dün tutuklanmıştı.