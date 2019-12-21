taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9403
Euro
6.5821
Altın
1477.68
Borsa
111176.75
Gram Altın
282.244
Bitcoin
42810.33

Kastamonu 280 kuş türünü ağırladı

280 kuş türünün fotoğrafını görüntüleyen Doğa Fotoğrafçısı Mehmet Şenol, çektiği kuş türlerini kitap haline getirdi.

İHA | 21.12.2019 - 15:35..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kastamonu, 280 kuş türünün uğrak mekanı oldu.

Türkiye’de 8 tane olan Mezgeldek kuşunun korunmaya alınan bir tür olduğunu belirten Doğa Fotoğrafçısı  Mehmet Şenol, kuşlardan bazılarının Dünya Çevre örgütleri tarafından korunmaya alınan türler arasında yer aldığını söyledi.

Kastamonu 280 kuş türünü ağırladı


TURİZM İÇİN ÇABA HARCANIYOR

Yörede canlıların varlığını hissettirmek ve değişik bir turizm kolu oluşturmak için mücadele verdiklerini ifade eden Şenol, kuşların en önemli göç yolu üzerindeki Abana Ezine Deresi’nin kuşlar için çok önemli dinlenme, beslenme ve bazı türler içinde üreme alanı olduğunu gözlemlediğini ifade etti.

Kastamonu 280 kuş türünü ağırladı

Kastamonu 280 kuş türünü ağırladı

Kastamonu 280 kuş türünü ağırladı


YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret konusunda konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret konusunda konuştu

437
Trump, Türkiye'ye yaptırımları içeren savunma bütçesini onayladı

Trump, Türkiye'ye yaptırımları içeren savunma bütçesini onayladı

334
2020 Bütçe Kanunu TBMM'de kabul edildi

2020 Bütçe Kanunu TBMM'de kabul edildi

85
Arap karikatürist Türkiye Libya anlaşmasının karikatürünü yaptı

Arap karikatürist Türkiye Libya anlaşmasının karikatürünü yaptı

63
İstanbul Trafik Vakfı, artık araç çekmeyecek

İstanbul Trafik Vakfı, artık araç çekmeyecek

162
Bursa'da Gölbaşı kurudu

Bursa'da Gölbaşı kurudu

111
Çiftlik Bank'tan sonra bir de Arsa Bank çıktı

Çiftlik Bank'tan sonra bir de Arsa Bank çıktı

130
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir