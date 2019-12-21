Kastamonu 280 kuş türünü ağırladı

Kastamonu, 280 kuş türünün uğrak mekanı oldu.

Türkiye’de 8 tane olan Mezgeldek kuşunun korunmaya alınan bir tür olduğunu belirten Doğa Fotoğrafçısı Mehmet Şenol, kuşlardan bazılarının Dünya Çevre örgütleri tarafından korunmaya alınan türler arasında yer aldığını söyledi.





TURİZM İÇİN ÇABA HARCANIYOR

Yörede canlıların varlığını hissettirmek ve değişik bir turizm kolu oluşturmak için mücadele verdiklerini ifade eden Şenol, kuşların en önemli göç yolu üzerindeki Abana Ezine Deresi’nin kuşlar için çok önemli dinlenme, beslenme ve bazı türler içinde üreme alanı olduğunu gözlemlediğini ifade etti.



