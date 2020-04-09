taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6656
Euro
7.3031
Altın
1682.06
Borsa
95834.44
Gram Altın
360.604
Bitcoin
48585.96

Kastamonu'ya izinsiz gelen kişiye para cezası

İstanbul'dan Kastamonu'ya, Seyahat İzin Belgesi olmadan gelen kişiye 3 bin 150 lira para cezası uygulanırken, sürücü İstanbul'a geri gönderildi.

AA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kastamonu'ya izinsiz gelen kişiye para cezası

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, koronavirüs ile mücadele kapsamında kontrol noktasında durdurulan bir otomobilin İstanbul'dan geldiği belirlendi.

İZİN BELGESİ OLMADIĞI İÇİN 3 BİN LİRA CEZA

Jandarma ekipleri otomobilin sürücüsü S.S'nin ilçeye girişine izin vermedi.

30 büyükşehir ile Zonguldak iline giriş-çıkışın durdurulması ve bu kapsamda Seyahat İzin Belgesi olmadan yolculuk yapan S.S'ye 3 bin 150 lira idari para cezası verildi.

Kastamonu'ya izinsiz gelen kişi para cezası uygulanarak geri gönderildi

İSTANBUL'A GERİ GÖNDERİLDİ

S.S, jandarma ekipleri tarafından Bartın sınırına kadar eşlik edilerek, İstanbul istikametine yönlendirildi.

Öte yandan S.S'nin eşinin İstanbul'dan geldiği için ilçede 15 günlük karantina sürecinde olduğu ve S.S'nin de eşini almak için ilçeye geldiği öğrenildi.

Kastamonu'ya izinsiz gelen kişiye para cezası

İlginizi Çekebilir
Esenler'de en işlek cadde yaya trafiğine kapatıldı
Dörtyol Meydanı ile Davutpaşa Caddesi zaruri durumlar haricinde, 15 gün süreyle yaya giriş çıkışına da kapatıldı.
Bakan Soylu: 122 bin kişi karantinada
İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüs önlemleri kapsamında 180 yerleşim yerinde karantina uygulandığını açıkladı.
Balıkesir'de kumar oynayan kişilere 35 bin lira ceza
Korona tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede kumar oynayan 8 kişiye toplam 35 bin lira ceza verildi.
Portakal kabuğundan maske yapıp Taksim'de dolaştı
Portakaldan yaptığı maske ile türkü söyleyerek yürüyen Ahmet Cemil, "Bu maske virüs geçirmez" dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Enerji yüklemesi vaadiyle istismar davasında karar çıktı
Enerji yüklemesi vaadiyle istismar davasında karar çıktı
812
Dilenen kadına 'geber' diyen Nail Noğay görevden alındı
Dilenen kadına 'geber' diyen Nail Noğay görevden alındı
566
Ercüment Ovalı'nın korona çalışması devam ediyor
Ercüment Ovalı'nın korona çalışması devam ediyor
443
Türk toplumunun önündeki tehlike: Netflix
Türk toplumunun önündeki tehlike: Netflix
653
ABD, Türkiye'den hijyen ürünleri talep etti
ABD, Türkiye'den hijyen ürünleri talep etti
483
Meclis'te CHP-HDP-İyi Parti ittifakı
Meclis'te CHP-HDP-İyi Parti ittifakı
718
Diyanet'ten korona vefatlı cenaze işlemleriyle ilgili karar
Diyanet'ten korona vefatlı cenaze işlemleriyle ilgili karar
217
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir