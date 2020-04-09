Kastamonu'ya izinsiz gelen kişiye para cezası

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, koronavirüs ile mücadele kapsamında kontrol noktasında durdurulan bir otomobilin İstanbul'dan geldiği belirlendi.

İZİN BELGESİ OLMADIĞI İÇİN 3 BİN LİRA CEZA

Jandarma ekipleri otomobilin sürücüsü S.S'nin ilçeye girişine izin vermedi.

30 büyükşehir ile Zonguldak iline giriş-çıkışın durdurulması ve bu kapsamda Seyahat İzin Belgesi olmadan yolculuk yapan S.S'ye 3 bin 150 lira idari para cezası verildi.

Kastamonu'ya izinsiz gelen kişi para cezası uygulanarak geri gönderildi

İSTANBUL'A GERİ GÖNDERİLDİ

S.S, jandarma ekipleri tarafından Bartın sınırına kadar eşlik edilerek, İstanbul istikametine yönlendirildi.

Öte yandan S.S'nin eşinin İstanbul'dan geldiği için ilçede 15 günlük karantina sürecinde olduğu ve S.S'nin de eşini almak için ilçeye geldiği öğrenildi.