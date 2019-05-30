Kasten öldürme suçundan aranan şahıs uygulamada yakalandı

İngiltere'de otomotiv üretimi nisanda bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 44,5 azaldı.

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Lüks daireyi sahte içki imalathanesine çevirmişler

Bir dairede, bir kısmı şişelenmiş halde 1 ton sahte rakı, votka, viski ve cin ele geçirildi.