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Katalan ayrılıkçı siyasetçilere hapis cezası

İspanya'da Yüksek Mahkeme, bağımsızlık referandumunu organize etmekten yargılanan 12 Katalan siyasetçiden 9'u hapis cezasına çarptırıldı.

AA | 14.10.2019 - 12:02..
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Katalonya'da yasa dışı ilan edilmesine rağmen 12 Katalan siyasetçi, bağımsızlık referandumu organize etmişti.

SİYASETÇİLER GÖZALTINDAYDI

Düzenlenen bu referandumdan sonra İspanyol hükümeti ile Katalonya özerk yönetimi arasındaki ilişkiler gerilmiş ve bu siyasetçiler gözaltına alınmıştı.

Katalan ayrılıkçı siyasetçilere hapis cezası

KARAR VERİLDİ

12 Katalan siyasetçinin yanı sıra sivil toplum örgütü liderinin 4 ay süren davası 12 Haziran'da sona ermişti. Bugün düzenlenen mahkemede 12 siyasetçi hakkında bir karar verildi.

9 SİYASETÇİYE HAPİS CEZASI

Ayrılıkçı Katalanlarla ilgili davaya bakan Madrid'deki Yüksek Mahkeme, eski Katalonya Özerk Hükümet Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras'a 13 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, 8 sanığı da 9 ila 13 yıl hapis cezasına mahkum etti. "İtaatsizlikten" ceza alan diğer 3 sanığa ise hapis cezası verilmedi.

Katalan ayrılıkçı siyasetçilere hapis cezası

PROTESTO GÖSTERİLERİ DÜZENLENDİ

Bu kararı ise protesto eden Katalonlar sokaklara döküldü. Prostesto gösteri sırasında ellerinde siyasetçilerin pankartları da yer aldı.

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