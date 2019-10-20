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Katalanlar sokakları savaş alanına çevirdi

Barselona'da çıkan olaylar nedeniyle ülke alarm durumuna geçti. Eylemciler yağmaya başladı, polis şiddetin dozunu artırdı.

Haber Merkezi | 20.10.2019 - 10:01..
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Katalanlar sokakları savaş alanına çevirdi

İspanya'da Katalan siyasetçiler hakkında verilen hapis cezalarının ardından Barselona sokakları karıştı.

Sokaklara inen Katalanlar, caddelere barikatlar kurup polis ekipleriyle çatışmaya başladı.

BAĞIMSIZLIK SLOGANLARI

"Bağımsızlık" ve Siyasi tutuklulara özgürlük" sloganları atan eylemciler, ülkenin alarm durumuna geçmesine neden oldu.

Katalanlar sokakları savaş alanına çevirdi

METRO YAVAŞLATILDI, UÇAK SEFERLERİ ETKİLENDİ

Hayatın durma noktasına geldiği Barselona'da, tren ve metro seferleri yavaşlatıldı.

6. gününe giren eylemler nedenyiyle kentte yaklaşık 1,5 milyon euroluk hasar meydana geldi.

Gösteriler nedeniyle Barcelona'nın El Prat Havalimanı'nında 57 uçuş da iptal edildi.

Katalanlar sokakları savaş alanına çevirdi


YAĞMA BAŞLADI

Eylemcilere polisin şiddeti de günden güne artmaya başladı.

Yakaladığı eylemcilere şiddet uygulamaktan kaçınmayan İspanyol polisi, gazetecilere şiddet uygulamaktan da geri kalmıyor.

Polisin kontrolü kaybettiği noktalarda ise eylemciler yağmaya başladı.

Özellikle teknoloji marketlerini seçen yağmacılar, dükkanların camlarını patlatıp ortalığı talan ediyor.

Katalanlar sokakları savaş alanına çevirdi

Katalanlar sokakları savaş alanına çevirdi

Katalanlar sokakları savaş alanına çevirdi

Katalanlar sokakları savaş alanına çevirdi

Katalanlar sokakları savaş alanına çevirdi

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