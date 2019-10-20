Katalanlar sokakları savaş alanına çevirdi

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Bir yıldır tamir edilmeyen çukurun doğum gününü kutladılar

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1 Ordulu 26 yaşındaki müzik öğretmeni kansere yenildi Gaziantep Şahinbey Şehit Ersin Yıldırım Ortaokulu'nda müzik öğretmeni olarak çalışan 26 yaşındaki İncilay Baş, lösemi nedeniyle hayatını kaybetti.

2 Kahramanmaraşlı genç midye satarak okul harçlığını çıkarıyor Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) matematik bölümü 6’ıncı sınıf öğrencisi 25 yaşındaki Ertuğrul Genç, okul harçlığını çıkarabilmek için midye satıyor.

3 Canan Kaftancıoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı yorumu Kaftancıoğlu, "savaşa hayır" diyen herkesin vatan haini ilan edildiğini söyledi.

4 Erdoğan'ın başarısı Almanya'nın gündeminde Türkiye'nin Amerika ile yaptığı Suriye anlaşmasının yankıları Avrupa'da henüz dinmedi.

5 Abdullah Avcı: Pozisyon bulduk ama atamadık Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile golsüz berabere kalan Beşiktaş'ın teknik direktörü Abdullah Avcı, "Oyundaki iştahı, arzuyu beceriyle birleştiremedik." dedi.

6 Hazer Amani ve Sıla'dan yeni poz Bir süredir Sıla'yla aşk yaşayan Hazer Amani sosyal medyadan ilk kez sevgilisiyle bir fotoğraf paylaştı.