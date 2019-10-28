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Katalonlar bu kez birlik için sokaklara çıktı

İspanya'nın Barselona kentinde bu kez bağımsızlık karşıtı Katalonlar gösteri yaptı.

AA | 28.10.2019 - 07:29..
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Katalonlar bu kez birlik için sokaklara çıktı

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetimindeki bağımsızlık yanlısı girişimlere karşı çıkan sivil toplum kuruluşları (STK) ve siyasi partiler Barselona'da gösteri yaptı.

"ARTIK YETER"

Katalonya Sivil Toplumu adlı STK'nin çağrısıyla Barselona kent merkezinde düzelenen gösteriye, iktidardaki Sosyalist İşçi Partisi ile muhalefette bulunan sağ görüşlü siyasi partiler de destek verdi. İspanyol bayrakları ile yürüyen yaklaşık 80 bin kişi, Katalonya'da son yıllarda giderek artan bağımsızlık yanlısı girişimlere "artık yeter" diyerek, ayrılıkçı partilere "birlikte yaşam için uyumlu olmaları" çağrısında bulundu.

Katalonlar bu kez birlik için sokaklara çıktı

SON İKİ HAFTADA 200 POLİS YARALANDI

Dışişleri Bakanı Josep Borrell, Katalonya'da son iki haftada çıkan olaylarda yaklaşık 200 polisin yaralandığını hatırlatarak, emniyet görevlilerine fedakarlıklarından dolayı teşekkür etti. Öte yandan Barselona'da, ayrılıkçı radikal grupların dün akşam organize ettikleri izinsiz gösteriye polisin müdahalesi sonrasında çıkan olaylarda 44 kişinin yaralandığı, 7 kişinin de gözaltına alındığı bilgisi verildi. 

Katalonlar bu kez birlik için sokaklara çıktı

Katalonlar bu kez birlik için sokaklara çıktı

Katalonlar bu kez birlik için sokaklara çıktı

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