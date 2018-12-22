Katalonya'da İspanya karşıtı gösteri: 77 yaralı

Barselona'da sabaha karşı başlayan ve halen devam eden gösteriler, başta ulaşım olmak üzere yaşamı felç etti.

Katalonya'da bağımsızlık yanlısı sivil eylemlerde, şiddet olaylarıyla öne çıkan Cumhuriyeti Savunma Komitesi'nin (CDR) sosyal medya aracılığıyla yaptığı çağrılarla toplanan göstericiler, zaman zaman kentin farklı noktalarında polisle arbede yaşadı.

Katalonya'da İspanya karşıtı gösteri VİDEO

POLİSLERDEN DAYAK

Eylemcilerin gösterilerine, polis müdahale etti. Çıkan olaylarda dağıtılmak istenen gruba, polis coplarla saldırdı. Çok sayıda polis, göstericileri tekme tokat döverken bir grup polis memuru da aralarına bir eylemciyi alarak defalarca, acımasızca copladı.

BARSELONA'DA HAYAT DURDU

Göstericilerin gün içerisinde, şehrin ana yollarını trafiği kapatmasından dolayı çok sayıda kamyon yollarda kalırken, vatandaşların işlerine, çocukların da okula gitmelerinde ciddi sorunlar yaşandı.

Otobüs seferlerinde ise iptallerin olduğu açıklandı. Bazı sendikaların grevinden dolayı, Barselona ile bağlantılı bin kadar tren seferi de durduruldu.

SOKAKLARDA EYLEMLER

Şiddete dönüşen gösterilerden zarar görme endişesiyle, kent merkezindeki dükkanlar da kepenk kapattı. Diğer yandan İspanya'daki azınlık hükümeti, Bakanlar Kurulu'nu Barselona'da yaparak diyalog mesajı verdiğini, Katalonya'daki siyasi sorunu çözmek için "kanal açmak istediğini" savundu.

İçişleri Bakanlığı ve Katalonya yerel yönetimi tarafından yapılan açıklamalarda, çıkan olaylarda şimdiye kadar 35'i Katalonya yerel polisi olmak üzere 77 kişinin yaralandığı, sağlık durumu ciddi kimsenin bulunmadığı bildirildi. Ayrıca 12 göstericinin de gözaltına alındığı duyuruldu. Katalonya'nın İspanya'dan ayrılmasını isteyen göstericilerin eylemleri, Barselona sokaklarında devam ediyor.