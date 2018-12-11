Katar Emiri dünyanın en büyük su projesini hayata geçirdi

Dünyada en büyük olduğu belirtilen barajın inşasına 2015 yılında başlandığı kaydedildi. Ülkedeki 15 baraj projesini 650 kilometre ile birbirine bağlayan projenin 2026 yılına kadar su problemini çözeceği belirtildi.

GÜNLÜK 2 TRİLYON 400 MİLYON LİTRE SU SAĞLAYACAK

İlave rezervuarlarla 2036 yılına kadar ihtiyacı karşılayacağı vurgulandı. Projenin günlük 2 trilyon 400 milyon litre su sağlayacağı belirtildi. Emir Tamim bin Hamad, baraj sisteminin işletme odasında mekanizmanın çalışmasıyla ilgili bilgi aldı. Açılış merasimine Başbakan ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bi Halife El Sani ve bakanlar ve üst düzey yetkililer katıldı.

Katar Emiri "Dev su toplama sistemiyle en önemli projemizi tamamlamış olduk. Bu sistemle bu toplama kapasitemizi iki katına çıkardık. Bu sistemle bütün ülkede her sektöre su akışını sağlayacağız" dedi.