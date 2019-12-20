Katarlıların İstanbul'da aldığı araziler Erdoğan'a soruldu

Önümüzdeki yıl ilk kazmanın vurulması planlanan Kanal İstanbul'un güzergahı üzerinde Katar Emiri'nin annesinin arazi satın aldığı ortaya çıktı.

Katarlıların İstanbul'dan aldığı araziler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a soruldu.

"GEORGE, HANS ALMAYA KALKSA..."

Erdoğan, "George, Hans vesaire gelip almaya kalksa herhalde kimsenin sesi çıkmaz." dedi.

"KATAR EMİRİNİN ANNESİ BÖYLE BİR ALIM YAPTIĞI ZAMAN NİYE RAHATSIZ OLUYORLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kanal İstanbul’la ilgili bir defa çok çirkin olan şey şu; Katar Emirinin annesinin gelip buradan yer alması vesaire... Bunu söyleyen insanlara sormak lazım; “Devletten hangi desteği alarak böyle bir yeri almış?” Bu dedikoduları duydum. Katar Emirinin annesinin ülkemizden gayrimenkul satın almasına mani yasal olarak herhangi bir şey söz konusu mu? Yani bunu herhangi bir yerden George, Hans vesaire gelip almaya kalksa herhalde kimsenin sesi çıkmaz. Yani Katar Emirinin annesi böyle bir alım yaptığı zaman niye rahatsız oluyorlar? Kaldı ki aynı şekilde Katar Emirinin kendisinin zaten bizde aldığı yerler var. Yani biz bu kapılarımızı açmışız." şeklinde konuştu.