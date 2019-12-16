Katar, Suudi Arabistan’la barış sinyali verdi

Türkiye’nin Katar ile olan yakınlığı, Körfez ülkeleri arasında uzun süredir devam eden bir rahatsızlığı da beraberinde getiriyordu.

"SUUDİ ARABİSTAN'LA İLİŞKİLERİMİZ İYİYE GİDİYOR"

Katar’la özellikle askeri anlamda güçlü bir bağlantısı olan Türkiye, bölgedeki müttefiği sayılabilecek Katar için Suudi Arabistan’a da defalarca rest çekmişti.

Türkiye, Katar’la geliştirdiği askeri ilişkiler sonrasında Suudi Arabistan’nın Tütkiye’ye karşı başlattığı karalama kampanyalarına rağmen, ülkeyle olan bağına her zaman önem verdi.

"İLK ADIMI ATTIK"

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman bin Casim El Thani, gazetecilere verdiği röportajda Suudi Arabistan’la aralarında uzun süredir devam eden gerimli ilişkilerin giderilmesi için adımların atıldığı söyledi.

El Thani, verdiği röportajda; Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de kesilen diplomatik ilişkileri ve abluka altına alma uygulamalrı sonrasında iki buçuk yıldır devam eden Körfez krizine de son noktayı verme amacında olduğunu belirtti.

El Thani, "Suudilerle aramızda süregelen anlaşmazlık için ilk adımı attık. Şu an başlangıç aşamasında olsak da ilerlememiz başladı." İfadelerini kullandı.