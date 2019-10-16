Katar Türkiye'yi savundu: Sığınmacıları salarlar

Barış Pınarı Harekatı 8. gününde...

Türkiye'nin ikinci haftasına giren Barış Pınarı Harekatı'na resmen destek açıklayan az sayıda ülke arasında yer alan Katar, eleştirenlere de Türkiye'nin suç işlemediği yanıtını verdi.

"DEAŞ'LA SAVAŞ KOALİSYONUNA YAYGARA KOPARILMAMIŞTI"

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Küresel Güvenlik Forumu'nda konuşan Savunma Bakanı Halid bin Muhammad el Attiyah, şunları söyledi:

"2013'ten beri Suriye'de faaliyet gösteren askeri koalisyonun parçasıyız ve kimse bununla ilgili yaygara koparmadı. Türkiye'nin Suriye harekatı bir suç değildir. Gelgelelim Suriye'de işledikleri suçlar kınanmayan pek çok oyuncu var."

"SIĞINMACILARI SALAR VALLA"

Türkiye'nin milyonlarca sığınmacıya yardım etme çabasıyla faziletini dünyaya gösterdiğini dile getiren Katar Savunma Bakanı, diğer yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sınırları açıp milyonlarca sığınmacıyı Avrupa'nın üzerine salma tehdidinin 'içi boş vaatler' olmadığını ifade ederek "Salar valla" dedi.

"KÜRTLERE YÖNELİK VURGU BÜYÜK HATA"

Barış Pınarı Harekatı'nın sürekli olarak 'Kürtleri hedef almakla' suçlanmasının son derece hatalı olduğunu savunan Attiyah, şöyle konuştu:

"Kürt topluluğuna vurgu yapmak büyük hata ve provokasyon. Kürtler Türk toplumunun önemli bir parçasıdır. Şimdi biz teröre karşı savaştan söz ediyoruz madem, neden teröristlerin kim olduğuna dair anlayışımızı DEAŞ ve Kaide ile sınırlayalım? Başka terörist örgütler de var elbette."