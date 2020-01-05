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Katarakt köpek görme yetisini kaybetti

Mersin'de, katarak nedeniyle görme yetisini kaybeden 12 yaşındaki doberman 'Bobo' adlı köpeğin tekrar görmesi için ameliyat edilmesi gerekiyor.

DHA | 05.01.2020 - 09:41..
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Mersin'de yaşayan ev kadını Ferda Şahin’in 12 yıl önce 3 aylıkken sahiplendiği doberman cinsi Bobo, yaklaşık 5 ay önce görme sorunu yaşamaya başladı.

Katarakt olduğu belirlenen Bobo, 1 ay önce de görme yetisini tamamen kaybetti. Bunun üzerine Şahin, kentte veterinerle yaptığı görüşmede Bobo’nun Ankara ya da İstanbul'daki bir pet kliniğinde özel olarak ameliyat edilmesi gerektiğini öğrendi.

Ferda Şahin, veterinerlerin tavsiyesi ile yaptığı araştırmada İstanbul’daki pet kliniğine ulaşarak, sorunu anlattı. Klinik yetkilileri Bobo'nun ameliyatını yapabileceklerini, bunun içinde yaklaşık 6 bin TL gerektiğini bildirdi.

Bobo, ameliyat edilmezse hiç görmeyecek -1

''AMELİYAT ETTİRECEK GÜCÜM YOK''

Babasından kalma emekli maaşı ile geçinen Şahin, ameliyat için maddi gücünün olamdığını belirterek, "Ev kadınıyım. Bobo 12 yıldır bizimle birlikte yaşıyor. 3 aylıkken bize geldi. 4- 5 aydır görme sorunu vardı, ancak son 1 ayda katarak tamamen gözlerini kapattı ve kör oldu. Yemeğini yiyemiyor, yürüyemiyor, korkuyor, son derece mutsuz bu durumdan. Benim çocuğum gibi, ailemin bir bireyi gibi. Maddi durumu iyi değil, emekli maaşı ile geçiniyorum. Köpeğimin tedavisini Mersin'de yapabilecek doktor yok. Ancak İstanbul'da, Ankara'da kliniklerde özel cihazlarla yapılabiliyor. Bu tedavinin en az 6 bin TL masrafı var" dedi.

Bobo, ameliyat edilmezse hiç görmeyecek -2

AĞZI VAR DİLİ YOK, BİR ŞANSI VAR BUNU ONA VERELİM

Bobo'nun içinde bulunduğu durum nedeni ile çok acı çektiğini ifade eden Şahin, "Hayırseverlerden yardım bekliyorum. Çünkü uzmanlar tarafından yapılması gereken bir ameliyat kalıcı körlüğe kadar gidebiliyor. Bobo'nun tek bir şansı var. Bu şansı ona verelim. Ağzı var, dili yok, derdini anlatamıyor. Sağa sola çarpıyor, acı çekiyor. Elimden de bir şey gelmiyor. İmkanı olanlardan yardım istiyorum. Bobo'nun gözlerini açtıralım" diye konuştu.

Bobo, ameliyat edilmezse hiç görmeyecek -5

BOBO'NUN SESİ OLMAK İSTİYORUZ

Hayvansever Öğretmen Yasemin Durgun da, Bobo’nun özel bir köpek olduğunu kaydederek, "Biz Bobo'nun sesi olmak istiyoruz. Katarak oldu ve göremiyor. Gözlerinin açılmasını istiyoruz. Bir an önce müdahale edilmesi gerekiyor. Yardım bekliyoruz. Hayvanlar, sahipleri öldükleri zaman gelip mezarı başında bekliyorlar. Onların da duyguları var. Bir yere çarptığı zaman canı acıyor. Psikolojisi bozuldu. Lütfen yardım elinizi uzatın" ifadelerini kullandı.

Bobo, ameliyat edilmezse hiç görmeyecek -3

Bobo, ameliyat edilmezse hiç görmeyecek -4


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