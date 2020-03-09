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Katar'da koronavirüs nedeniyle eğitim durduruldu

Katar'da, yeni tip koronavirüs nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar eğitime ara verildi.

AA | 09.03.2020 - 13:27..
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kkatar

Katar'da 28 Mart'ta ilk koronavirüs vakası tespiti yapılmış ve salgına yakalanan kişi sayısının 15'e yükseldiği açıklanmıştı.

Alınan önlemler kapsamında, ikinci bir duyuruya kadar eğitime ara verildi.

14 ÜLKEYE ENGELLEME

Katar Hükümeti İletişim Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs salgınına karşı 14 ülkeden gelecek yolcuların ülkeye girişine de geçici olarak engelleme getirildi.

Söz konusu ülkelerin Bangladeş, Çin, Mısır, Hindistan, İran, Irak, Lübnan, Nepal, Pakistan, Filipinler, Güney Kore, Srilanka, Suriye ve Tayland olduğu kaydedildi.

Katar vatandaşlarına da zorunluluk olmadıkça bu ülkelere gidilmemesi çağrısı yapıldı.

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