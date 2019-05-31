taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9113
Euro
6.5954
Altın
1293.43
Borsa
90011.62
Gram Altın
245.716

Katar'da medya kenti kuruluyor

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülkede medya faaliyetlerinin idaresi ve geliştirilmesini amaçlayan bir 'medya kenti' inşasına onay verdi.

AA | 31.05.2019 - 08:02..
  1. Haberler
  2. Medya
Whatsapp ile paylaş

Katar haber ajansı QNA'ya göre, Şeyh Temim, kendi bağımsız bütçesi olacak ve sınırları Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek olan medya kenti inşası yasasına onay verdi.

Söz konusu medya kentiyle Katar'da basın faaliyetlerinin idaresi ve geliştirilmesi, uluslararası basın, teknoloji şirketleri, basın ve dijital basın alanında araştırma ve eğitim veren kurumların buraya çekilmesi hedefleniyor.

Katar'da medya kenti kuruluyor

"SERBEST MEDYA BÖLGESİ"

Televizyon ve radyo yayın izinleri ile gazete, dergi ve kitap yayın ve dağıtım izinlerinin verilmesi gibi yetkilere sahip ve serbest bölge hükmünde olacak medya kentinin Katar'daki yerel medyayı da destekleyeceği belirtildi.

Skynews Arabia, CNN Arabia ve MBC gibi büyük medya şirketlerinin merkezleri Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunuyor. Katar, söz konusu medya kentiyle dünyadaki medya şirketleri için cazibe merkezi olmayı hedefliyor.

Katar'da medya kenti kuruluyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kılıçdaroğlu, imam hatiplilerin iftarına katıldı

Kılıçdaroğlu, imam hatiplilerin iftarına katıldı

585
Gazişehir Gaziantep Süper Lig'de

Gazişehir Gaziantep Süper Lig'de

95
Haluk Levent şimdi de atanamayanların dilinde

Haluk Levent şimdi de atanamayanların dilinde

30
Hindistan'da güzellik yarışması adayları alay konusu oldu

Hindistan'da güzellik yarışması adayları alay konusu oldu

10
Şenol Güneş: Oyuncularım olumlu ama yeterli değil

Şenol Güneş: Oyuncularım olumlu ama yeterli değil

28
ABD, çıkardığı doğal gaza 'özgürlük gazı' diyor

ABD, çıkardığı doğal gaza 'özgürlük gazı' diyor

23
Cenaze yolunda kaza: 1 ölü 5 yaralı

Cenaze yolunda kaza: 1 ölü 5 yaralı

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir