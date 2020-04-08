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Katar'dan gelen 360 Türk vatandaşı karantinaya alındı

Koronavirüsle mücadele kapsamında, Katar’dan gelen 360 Türk vatandaşı Aksaray’a getirildi.

İHA |
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Katar'dan gelen 360 Türk vatandaşı karantinaya alındı

Ankara Valiliği talebi üzerine 7 Nisan tarihinde Katar’dan gelen 360 Türk vatandaşı Aksaray’a getirildi.

Esenboğa Havalimanı'ndan alınarak Aksaray’a getirilen vatandaşlar, burada karantina merkezi haline getirilen yurda yerleştirildi.

ODADAN ÇIKANA PARA CEZASI

14 gün boyunca karantina altında kalacak olan işçiler yetkililer tarafından bilgilendirilerek kesinlikle odalarından çıkmamaları, çıkanlara da para cezası uygulanacağı bildirildi.

360 Türk vatandaşının karantina merkezine yerleştirilmesi esnasında polis, sağlık ve AFAD ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

Katar'dan getirilen vatandaşlar karantinaya alındı

Katar'dan gelen 360 Türk vatandaşı karantinaya alındı

Katar'dan gelen 360 Türk vatandaşı karantinaya alındı

Katar'dan gelen 360 Türk vatandaşı karantinaya alındı

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