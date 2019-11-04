Katar Özel Harekat polisleri Türkiye'de eğitimde

Türkiye'nin alanında en önemli eğitim merkezlerinden olan ve son dönemde yurt dışından kursiyerlerin de eğitim gördüğü Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda, Katarlı 15 özel harekat polisine Bora-12 Temel Keskin Nişancı kursu verildi.

TSK tarafından sınır ötesinde yürütülen operasyonlarda da kullanılan JMK Bora-12, adeta teröristlerin korkulu rüyası oluyor.

Katarlı 15 özel harekat polisi Türkiye'de eğitimde VİDEO

JMK BORA-12 ÖZELLİKLERİ

Silahın bin 200 metre etkili menzile, 7.62 milimetre kalibreye sahip, aksesuarsız ve şarjörsüz 7,5 kilogram ağırlığındaki keskin nişancı tüfeğinde 5 mermi kapasiteli şarjör bulunuyor. Atış hassasiyetini maksimuma çıkaran serbest salınımlı namlunun bulunduğu tüfekte, kullanıcıya göre ayarlanabilen, amortisörü sayesinde geri tepme kuvvetini sönümleyebilen fonksiyonel dipçik yer alıyor. Yine kullanıcıya göre ayarlanabilen yanaklık ve kabzaya sahip tüfeğe, dürbün, gece görüş sistemleri ve lazer de takılabiliyor.

DOST ÜLKENİN POLİSLERİNE TÜRKİYE'DE EĞİTİM

Kursiyerlerden memnun olduklarını, çalışmaların verimli geçtiğini belirten Silahlar ve Atış Konular Kurul Başkanı Jandarma Yarbay Uğur Efe, "Kurs süresi boyunca dost ülke Katarlı polislere temel keskin nişancılık esasları, ölçü birimleri, atış psikolojisi yöntemleri, temel balistik esaslar, mühimmat bilgisi, atış sonrası gözetleme, gizlenme, kamuflaj, keşif, meskun mahalde keskin nişancılık eğitimleri verdik." diye konuştu.

JMK BORA-12 GAYET BAŞARILI BİR SİLAH

Katarlı Özel Harekat Polisi Hamed Abdullah ise iki ülke arasındaki ilişkilerin çok iyi olduğunu dile getirerek, bundan dolayı Türkiye'yi tercih ettiklerini söyledi. Türkiye'yi çok sevdiklerini ifade eden Abdullah, şöyle konuştu: "Kurs oldukça faydalı geçti. Hocalarımız bu konuda oldukça profesyoneller, alanlarında en iyisi diyebiliriz. Bu yüzden kendimizi şanslı görüyoruz. Kurs süresince farklı mesafelerden atışlar yaptık, 100 metreden başlayıp bin metre mesafeye kadar atış gerçekleştirdik. Türkiye'nin ilk milli keskin nişancı tüfeği olan JMK Bora-12 gayet başarılı bir silah. Çok beğendik. Bu silahın Türk malı olması ise bizleri ayrıca mutlu etti. Gerçekten çok kaliteli bir silah."