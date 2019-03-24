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Katarlılardan İsrail milli marşı tepkisi

Doha'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda İsrail milli marşının okunup bayrağının göndere çekilmesine, Katarlılardan tepki geldi.

AA | 24.03.2019 - 23:22..
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Katarlılardan İsrail milli marşı tepkisi

Katar'ın başkenti Doha'da sona eren 2019 Artistik Cimnastik Dünya Kupası'ndaki madalya töreninde, İsrail milli marşının okunup bayrağının göndere çekilmesine tepki olarak oluşturulan "#Normalleşme karşıtı Katarlılar" başlıklı "hashtag", Katarlılardan yoğun ilgi gördü.

İSRAİL TEPKİLERİ GELDİ

Doha'da 20-23 Mart tarihlerinde düzenlenen cimnastik kupası sonunda düzenlenen madalya töreninde İsrail marşının okunması ve bayrağının göndere çekilmesi, sosyal paylaşım sitelerinde, İsrail'le normalleşme karşıtı paylaşımlarda bulunulmasına neden oldu.

Söz konusu hashtag üzerinden normalleşmenin her türlüsüne karşı olduklarını ifade eden Katarlılardan Adil Lami, attığı tweette, "Cimnastik Şampiyonası'nda İsrail bayrağının asılması ve marşının okunmasını kabul etmiyoruz, İsrail'in bu haberi yayınlaması bile kışkırtıcı." ifadesini kullandı.

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