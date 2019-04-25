Kate Middleton'ın küçük prensi 1 yaşında

Cambridge Dük ve Düşesi, Kate Middleton ve Prens William'ın üçüncü çocuğu olan Prens Louis'in fotoğrafı basında yer aldı.

ANNESİNE POZ VERDİ

Amatör bir fotoğrafçı olan Kate Middleton, geleneği bozmadı ve en küçük çocuğunun birinci yaş fotoğrafını da kendisi çekti. İki tane dişi çıkmış olan Prens Louise'in biri bordo, diğeri mavi kazakla çekilen pozları da ailenin takipçileri arasında heyecan yarattı.

2 PRENS VE 1 PRENSESLERİ VAR

Kate Middleton ile Prens William'ın 5 yaşında Prens George ve 3 yaşında Prenses Charlotte adında iki çocuğu daha bulunuyor.