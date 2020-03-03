Kati Piri'den AB'ye eleştiri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'nın İdlib konusunda yardımcı olmaması, verilen sözlerin tutulmaması ve Suriyeli mülteciler için yardım paralarının gönderilmemesi üzerine, sınır kapılarının açılması talimatını vermişti.

Türkiye'nin bu kararı sonrası AB ülkeleri paniklemiş, Türkiye ile yeniden masaya oturma taleplerini iletmişlerdi.

KATİ PİRİ TÜRKİYE'Yİ SAVUNDU

Avrupa Birliği'nde Türkiye aleyhinde çalışmalara önderlik eden ve Türk düşmanlığı ile bilinen Avrupa Parlamentosu'nun eski Türkiye raportörü Kati Piri, bu sefer AB'yi eleştirdi.

Kati Piri, AB'nin Türkiye'ye verdiği sözleri tutmadığını vurguladı.

6 MİLYAR EURO - VİZE- GÜMRÜK

Kati Piri, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye sığınmacı anlaşmasına uyma çağrısını eleştirdi.

Piri, paylaşımında AB'nin gerçekleştirmediği taahhütleri sıraladı.

Piri, Türkiye'ye 2016'ta verilen vizelerin kaldırılması ve Suriyeli sığınmacılar için 2018'e kadar taahhüt edilen 6 milyar euroluk destek sözlerinin tutulmadığını hatırlattı ve gümrük birliğinin yenilenmesi konusunda yeni bir adım atılmadığını belirtti.