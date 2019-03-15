taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4533
Euro
6.1737
Altın
1302.14
Borsa
103304.05
Gram Altın
228.259

Kati Piri'den Türkiye'ye tehdit: Bu şartlar altında olmaz

Avrupa Parlamentosu’nun şartlarını hatırlatan Kati Piri, bu durumda Türkiye’nin üye olamayacağını söyledi.

Haber Merkezi | 15.03.2019 - 21:06..
  1. Haberler
  2. Avrupa
Whatsapp ile paylaş
Kati Piri'den Türkiye'ye tehdit: Bu şartlar altında olmaz

Avrupa Birliği AP üzerinden Türkiye'ye aba altından sopa göstermeye kalktı. Geçtiğimiz gün yapılan "Müzakereler durdurulsun" oylaması olumlu yönde sonuçlanırken AB'nin Türkiye'yi yeniden müzakere masasına çağırması için oldukça tepki çeken maddeler önergeye sokuldu.

Türkiye'nin terörle mücadelesini durdurması öncelikle istenirken bir diğer tepki çeken madde de Ayasofya.

Kati Piri'den Türkiye'ye tehdit: Bu şartlar altında olmaz

"CAMİYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİN"

AP'nin Türkiye'ye dayattığı hukuksuz maddelerden biri de Ayasofya Camii. Özellikle Türkiye'nin iç meselelerine karışmak için her şeyi yapan Avrupa bu sefer de Ayasofya'nın statüsü üzerinden dayatma uygulamaya çalışıyor.

Özellikle AP'de oylama sırasında Birleşik Sol Grup tarafından verilen bir değişiklik önergesiyle, AP’nin, “tarihi ve dini yapıt” şeklinde tanımlanan Ayasofya’nın “görüntüsünün değiştirilip camiye dönüştürülmesine karşı” olduğuna dair bir cümle de eklendi.

Kati Piri'den Türkiye'ye tehdit: Bu şartlar altında olmaz

"BU ŞARTLARDA MÜMKÜN DEĞİL"

Türkiye düşmanlığı ile bilinen Kati Piri de bu konuya ilişkin Türkiye'ye mesaj verdi. Hollandalı raporatör, AP'nin "gümrük birliği, vize serbestisi ve AB fonları konusunda mutlak yetkiye sahip olduğuna" dikkat çekti.

Ankara'dan kendisine gelen eleştirilere ilişkin de açıklamalar yapan Piri "Türk hükümeti beni sevmiyor olabilir ama benden sonra gelecek raportörle çok daha zor anlar yaşayacaklar" diye konuştu. "Bu Türkiye ve bu AB ile Türkiye'nin üyeliği mümkün değil" diyen Piri üyeliğin ancak "değişik bir Türkiye" ve "daha etkin ve değişik bir AB" ile mümkün olabileceğini kaydetti.

Kati Piri'den Türkiye'ye tehdit: Bu şartlar altında olmaz

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yeni Zelanda’da 2 camiye silahlı saldırı düzenlendi

Yeni Zelanda’da 2 camiye silahlı saldırı düzenlendi

337
Cami katliamı yapan saldırganın dinlediği müzik

Cami katliamı yapan saldırganın dinlediği müzik

386
Yeni Zelanda polisi saldırganların yakalanma anını paylaştı

Yeni Zelanda polisi saldırganların yakalanma anını paylaştı

93
Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te nefret sözleri

Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te nefret sözleri

428
Camiye saldıran teröristin Türk düşmanlığı

Camiye saldıran teröristin Türk düşmanlığı

190
Yeni Zelanda saldırganının Türklere tehdit cümleleri

Yeni Zelanda saldırganının Türklere tehdit cümleleri

388
AB, Yeni Zelanda'daki saldırıyı kınadı

AB, Yeni Zelanda'daki saldırıyı kınadı

232
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir