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Ölü doğdu dediği bebeğini öldürdüğü ortaya çıktı

Çorlu'da evlilik dışı dünyaya gelen bebeğini susturmaya çalışan R.U, eliyle ağzını kapattığı çocuğunu nefessiz bırakarak öldürdü.

DHA | 27.12.2018 - 16:26..
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Çorlu ilçesi Çobançeşme Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan fabrika işçisi R.U., kuaför olan erkek arkadaşı Ö.Ö. ile yaşadığı ilişkiden hamile kaldı.

BEBEĞİN ÖLÜ OLARAK DOĞDUĞUNU SÖYLEDİ

Ailesinden hamililiğini gizleyen R.U., önceki gün evde doğum yaptı. Ancak bebek yaşamını yitirdi. R.U., bebeğin cesedini iki gün boyunca evde, valizde gizledi. R.U. bugün Çorlu Devlet Hastanesi'ne giderek bebeğinin ölü olarak dünyaya geldiğini söyledi. Doktorlar şüphe üzerine polis ekiplerine haber verdi.

ÇELİŞKİLİ SÖYLEMLERİ ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polisin ifadesini aldığı R.U., çelişkili söylemleri üzerine soruşturma başlatıldı. Mahkeme kararıyla evde yapılan incelemede kan örneklerine rastlandı.

Ölü doğdu dediği bebeğini öldürdüğü ortaya çıktı

BEBEĞİNİ SUSTURMAYA ÇALIŞIRKEN ÖLDÜRDÜ

Polislerin incelemesi sürerken, R.U., erkek arkadaşı Ö.Ö.'den hamile kaldığını, doğum sonrası susturmak için ağzını kapatırken, bebeğinin ölümüne neden olduğunu itiraf etti. 

R.U. hastanede, erkek arkadaşı Ö.Ö. ise evinde gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen R.U. ve Ö.Ö. ifadelerinin alınması için Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

BEBEĞİN ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Bebeğin cesedi ise kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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