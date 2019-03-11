Güney Afrika Port Elizabeth Limanı'nda su altı fotoğraf çekmek isteyen dalgıç Rainer Schimpf, akılalmaz bir olay yaşadı.
BALİNAYA YEM OLUYORDU
51 yaşındaki dalgıç, fotoğraf çekmek isterken kendisini bir anda 30 ton ağırlığındaki balinanın ağzında buldu.
Katil balinaya yem olmaktan son anda kurtuldu İZLE
YARA ALMADAN OLAYI ATLATTI
Şans eseri katil köpek balığı; Schimpf'le birlikte diğer balıkları ağzından fırlattı. Dalgıç, yara almadan olayı atlattı.
"İÇGÜDÜNÜ KULLANMAK ZORUNDASIN"
Konuyla ilgili The Sun gazetesine röportaj veren dalgıç Schimpf, “Yem topu atmıştım, bir köpekbalığını fotoğraflamaya çalışıyordum ve bir anda etraf karardı, bir baskı hissettim. Kalçam üzerindeki baskıyı hissedebiliyordum, böyle bir durumda korku için zaman yok. İçgüdünü kullanmak zorundasın.” dedi.