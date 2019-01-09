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Katil yaşlı kadının oğlunun arkadaşı çıktı

2015 yılında, şüpheli bir ihbarla evinde ölü bulunan Şehriban Tokuştepe'nin normal yollarla öldüğüne inanmayan oğlu, annesinin mezarının açılmasını isteyerek olayın aydınlatılmasını sağladı.

DHA | 09.01.2019 - 10:02..
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14 Aralık 2015 tarihinde Yenimahalle ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi 520. Sokak'ta ikamet eden Şehriban Tokuştepe, tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu.

ARKADAŞIMIN ANNESİNDEN HABER ALAMIYORUM DİYEREK POLİSİ ARADI

Şehriban Tokuştepe'nin oğlu Batuhan Çobancık'ı arayan Doğan Sevilgen, "Annenden haber alamıyorum, evi kontrol et." demesi üzerine Çobancık, Sevilgen'e "Git eve sen bak." dedi. Hemen ardından polisi arayan Doğan Sevilgen, "arkadaşının, annesinden haber alamadığını ve eve gidip çilingirle kapıyı açacağını" beyan ettiği öğrenildi.

NORMAL BİR ŞEKİLDE ÖLDÜĞÜ SANILDI

Kapıyı kesinlikle açmaması konusunda Sevilgen'i uyararak hemen adrese gelen polis ekipleri, uyarılara aldırış etmeden eve giren Doğan Sevilgen'i ve Tokuştepe'nin banyodaki cesedini buldu. Cenaze üzerinde incelemede bulunan belediye tabibi, ölümün normal olduğunu belirterek dosyayı kapattı. Tokuştepe'nin cenazesi, aynı gün içinde Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

MEZARIN AÇILMASINI İSTEDİ

Annesinin normal yollarla öldüğüne inanmayan Orhan Pala, Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak mezarın açılmasını talep etti. Kabrinden çıkarılan cenaze, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Burada yapılan incelemelerde, Tokuştepe'nin boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

Adli Tıp Kurumu'nun raporuna istinaden çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, kayıtlara faili meçhul olarak geçen olayın aydınlatılması için özel ekip kurdu.

YILLAR SONRA GÖZALTINA ALINDI

Tekrar olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler, olay günü polis tarafından "Çilingirle kapıyı açma, bizi bekle." uyarılarına aldırış etmeden eve giren ve arkadaşını arayarak "Annenden haber alamıyorum, nerede?" diye soran Doğan Sevilgen'in üzerinde yoğunlaştı. Sevilgen, özel ekip tarafından 6 Ocak 2019 tarihinde gözaltına alındı.

İNKAR ETMESİ İŞE YARAMADI TUTUKLANDI

Emniyette ifadesi alınan şüphelinin olay günü polise verdiği ifadeleri karşılaştıran ekipler, Sevilgen'in çok sayıda farklı beyanda bulunduğunu ve bunların tamamen yalan olduğunu görüntüleriyle birlikte kanıtladı. Tüm bunlara rağmen atılı suçları kabul etmeyen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ölü bulunduğu evde tek başına yaşadığı öğrenilen Şehriban Tokuştepe'nin, daha önce 3 evlilik yaptığı ve son evlendiği Bedirhan Tokuştepe'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Tozlu raflardaki dosyaları indirip bir bir inceleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kurulan özel ekip, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

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