Katil zanlısı 50 güvenlik kamerası ile bulundu

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesinde önceki gün 38 yaşındaki ağabeyi Özkan B'yi, aralarında çıkan tartışma sırasında bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen 26 yaşındaki firari Mehmet A.B'yi yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

OPERASYONLA YAKALANDI

Ekip, kaçış istikametindeki 50 güvenlik kamerası görüntülerini tarayarak zanlının, olay yerine yaklaşık 8 kilometre uzaktaki merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'ne giriş yaptığını ve buradaki bir arkadaşının evinde saklandığını belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlı Mehmet A.B'yi yakaladı.

TUTUKLANDI

Emniyete götürülen şüphelinin ifadesinde, olay günü kendisi ve ağabeyinin alkollü olduğunu, bir anda aralarında kavga çıktığını ve ne yaptığını hatırlamadığını söylediği öne sürüldü. Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.