Katil zanlısı damada çifte müebbet talebi

Bursa İsabey Mahallesi’nde meydana gelen olayda, eşiyle boşanma aşamasında olan Engin K. (39), akşam saatlerinde konuşmak için kayınpederi Nezir Aktan’a (60) ait eve gitti.

SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI, İKİ KİŞİYİ BIÇAKLADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Engin K., sinirlerine hakim olamayarak kayınpederi Nezir Aktan ve kayınbiraderi Yasin Aktan'ı (25) bıçakladı. Durumu ağır olan baba ve oğlu, hastanede hayatını kaybetti.

ÇİFTE MÜEBBET TALEBİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Engin K., çıkarıldığı adlî mercilerce tutuklandı.

Damat kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü İZLE

Bursa Cumhuriyet Savcısı, Engin K. hakkındaki iddianameyi tamamladı. Savcı, 'iki kişiyi öldürmek' suçundan sanığa çifte müebbet talep etti. Sanık, önümüzdeki günlerde Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

"BANA SALDIRDILAR"

Sanık ifadesinde, "Eşimle aramızda sıkıntılar vardı. Karım babasının yanına gitmişti. Yeni doğan erkek çocuğumu görmeye gittim. Bana göstermediler. Aramızda konuşurken, bana saldırdılar. Pişmanım." dedi.