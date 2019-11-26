Katil zanlısı sağlıkçıya 18 yıl hapis

Karaman-Ereğli yolunun 20'nci kilometresinde, 28 yaşındaki Yusuf Koçaker ve Karaman Devlet Hastanesi'nde sağlık görevlisi olarak çalışan 23 yaşındaki Mehmet Sekmen'in de aralarında bulunduğu iki grup arasında, trafikte 'yol verme' nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşürken Sekmen, Koçaker'i göğsünden bıçakladı.

SUNİ TENEFFÜS YAPTI

İhbar üzerine olay yerine, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada gözyaşı döken Sekmen, kanlar içindeki Koçaker'i hayatta tutabilmek için suni teneffüs yaptı. Sağlık görevlilerinin bindirdiği ambulansta da Sekmen'in müdahale ettiği Koçaker, götürüldüğü Karaman Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Bıçakladığı kişinin ölmemesi için suni teneffüs yapan sağlıkçıya 18 yıl hapis İZLE

"AZAP ÇEKİYORUM"

Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet Sekmen, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sekmen, ilk ifadesinde, "Trafikte tartıştık, sonra bizim otomobilimize çarptı. Tartışmaya başlayınca elinde bıçakla üzerime geldi. Ben de arabamdan bıçak alıp, kendimi savundum. Bıçağı rastgele salladım. Amacım onu öldürmek değildi. Onu kurtaramadığım için her gece ağlıyorum. Olay yerinden hastaneye gidene kadar suni teneffüs yaptım, müdahale ettim. Vicdanen azap çekiyorum. Keşke ölmeseydi." dedi.

18 YIL 2 AY HAPİS CEZASI

Karaman 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürme' suçundan yargılanan Mehmet Sekmen'i, mahkeme heyeti 18 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.