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Katil zanlısının yakınları duruşma çıkışı saldırdı

Bursa'da husumetlisini tabancayla öldürdüğü için tutuklu yargılanan oto tamircisinin yakınları, duruşma çıkışı cinayete kurban giden şahsın anne ve babasını darbetti.

DHA | 09.01.2020 - 17:17..
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Çağdaş Ç., arkadaşı Fatih K.'yi de yanına alıp, tamirden çıkan aracını almak için oto tamircisi Abdullah Kurt'un iş yerine gitti.

İkili daha sonra Kurt'u da alıp, tamir edilen araçla yemeğe gitti.

Katil zanlısının yakınları duruşma çıkışı saldırdı

İNŞAAT ÖNÜNDE KAVGA

Yemek sırasında 35 yaşındaki Rıdvan Çakır, Abdullah Kurt'u telefonla arayarak, inşaat halindeki İnegöl Belediyesi binası önüne çağırdı. Kurt, gençlerden kendisini inşaatın önüne bırakmasını istedi. İnşaat önünde araçtan inen Abdullah Kurt, husumetlisi Çakır ile kavga etmeye başladı.

TEK EL ATEŞ ETTİ, HASTANEDE KURTARILAMADI

Kavga sırasında iki taraf birbirlerine bıçak ve silah çekti. Abdullah Kurt tabancayla, Rıdvan Çakır'a tek el ateş etti. Çakır ağır yaralanırken, Kurt kendisini olay yerine getiren gençlerin aracıyla İnegöl Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, teslim oldu. Rıdvan Çakır, götürüldüğü İnegöl Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Katil zanlısının yakınları duruşma çıkışı saldırdı

İKİ KİŞİ SERBEST KALDI

Abdullah Kurt ile birlikte şüpheliyi olay yerine ardından da emniyete götüren Fatih K. ve Çağdaş Ç. de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kurt tutuklandı, Fatih K. ve Çağdaş Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAVUNMALARINI TEKRARLADILAR

Haklarında ‘kasten adam öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Abdullah Kurt ile tutuksuz 2 sanığın yargılanmasına İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu sanık Abdullah Kurt, daha önce verdiği, "O gün beni maktul bir çok kez aradı. Sonra mesaj attı. Mesajda küfür etti. Çağırdığı yere geldiğimde aracın içine atladı. O sırada silah çıkardı. Ben silahı elinden almak isterken patladı. Bilerek bunu yapmadım. Suçsuzum." ifadesini tekrarladı.

Katil zanlısının yakınları duruşma çıkışı saldırdı

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Tutuksuz sanıklar da ölen Rıdvan Çakır'ın arabaya binmek istediği sırada silahın patladığını anlatarak, suçsuz olduklarını savundu. Mahkeme heyeti, Kurt'un tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

KAVGA ÇIKTI

Duruşma sonrasında ise adliye koridorunda katil zanlısının yakınları ile öldürülen Rıdvan Çakır’ın ailesi arasında yaşanan sözlü tartışma, kavgaya dönüştü. Çakır'ın avukatının da dahil olduğu kavgada Rıdvan Çakır’ın annesi Saniye Çakır ile babası Hasan Çakır darbedildi. Kavga, polis tarafından ayrıldı.

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