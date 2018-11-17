Katil zanlısının yanıtı: Zevkten öldürdüm

Evrendeki en parlak galaksi W2246-0526'nın üç küçük komşusunun kütlesinin neredeyse yarısını söküp aldığı ortaya çıktı.

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Faturaları azaltmanın basit yöntemleri

Uzmanlar, alınacak basit önlemlerle hem faturaların hem de çevreye verilen zararın en aza indirilebileceğine vurgu yapıyor.