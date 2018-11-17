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Katil zanlısının yanıtı: Zevkten öldürdüm

Bursa'da silahla yaraladıkları şahsın oğlunu da öldüren 2 şüpheliden biri, sağlık kontrolü sonrası gazetecilere verdiği cevapla kan dondurdu.

İHA | 17.11.2018 - 00:14..
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İnegöl ilçesinde geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Yusuf Candar’a silahlı saldırı düzenleyen Murat G. ve Kahraman A. daha sonra Candar’ın oğlu Yavuz Candar’a da iş yerinde saldırı düzenledi.

Saldırın ardından Yusuf Candar hastaneye kaldırılırken oğlu Yavuz Candar olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolden geçirildi.

"ZEVK İÇİN ÖLDÜRDÜM"

Hastane çıkışı basın mensuplarının “neden öldürdünüz” sorusuna zanlılardan Kahraman A.’nın, "Cinayeti zevkten işledim" demesi dikkat çekti. Zanlılar yoğun güvenlik önlemleri altında tekrar emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilmesi bekleniyor.

Katil zanlısının yanıtı: Zevkten öldürdüm

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