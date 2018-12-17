taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3757
Euro
6.1059
Altın
1246.59
Borsa
89961.91
Gram Altın
215.716

Katili ailesi ihbar etti

İstanbul'da bindiği taksinin şoförünü tabanca ile vurarak öldüren zanlı, ailesinin ihbarı ile Ankara'da yakalandı.

İHA | 17.12.2018 - 21:23..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Bayrampaşa’da 27 Kasım günü taksi şoförü Nihat Elçi, aracına aldığı müşteri tarafından başından silahla vurularak öldürülmüş, polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlatmıştı.

AİLESİ TELEVİZYONDA İZLEDİ

Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürerken, cinayet anını televizyonda izleyen Mehmet A’nın ailesi Ankara'da Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurarak katilin çocukları Mehmet A. olduğunu bildirdi.

Gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, Mehmet A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı bir ekip, şüpheli Mehmet A’yı İstanbul’a getirmek için yola çıktı.

Müşteri taksiciyi vurdu VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yunanistan Ege'de SİHA'lara karşı servet harcayacak

Yunanistan Ege'de SİHA'lara karşı servet harcayacak

62
Erdoğan'dan Portakal'a: Mandalina mıdır, narenciye midir

Erdoğan'dan Portakal'a: Mandalina mıdır, narenciye midir

196
Uğur Dündar'ın İstiklal Caddesi izlenimleri

Uğur Dündar'ın İstiklal Caddesi izlenimleri

202
Çelik İş Sendikası: Asgari ücret 2 bin lira olmalı

Çelik İş Sendikası: Asgari ücret 2 bin lira olmalı

224
Temsilcilerimizin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri

Temsilcilerimizin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri

67
İlber Ortaylı’dan gençlere: Memleketi terk etmeyin

İlber Ortaylı’dan gençlere: Memleketi terk etmeyin

218
Hadise'den Beyazıt Öztürk paylaşımı

Hadise'den Beyazıt Öztürk paylaşımı

33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir