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Katilini cep telefonuna kaydetti

Karaman'da 5 gün önce öldürülen çiftçi Mikail Dural'ın, cep telefonunda yapılan incelemeler sonucunda, kendisine ateş edildiği anı kayıt altına aldığı ortaya çıktı.

DHA | 09.03.2019 - 17:07..
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48 yaşındaki çiftçi Bekir Kadıoğlu, evinin karşısındaki araziyi koyun otlatmak için kiralayan 30 yaşındaki Mikail Dural'a, ''Evimin karşısında koyun otlatmanı istemiyorum. Buna izin vermeyeceğim'' dedi. Dural da araziyi kiraladığını söyledi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

3 EL ATEŞ ETTİ

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Bekir Kadıoğlu, evinden aldığı av tüfeği ile Mikail Dural'a 3 el ateş etti. Başından ve boynundan vurulan Dural, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Dural, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Cinayet olayının ardından jandarma, Bekir Kadıoğlu'nu olay yerine 50 metre uzaklıktaki evinde gözaltına alırken, eşi ve çocuklarını da evden tahliye etti. Mikail Dural'ın hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları ise Kadıoğlu'nun evini taş yağmuruna tuttu.

Katilini cep telefonuna kaydetti

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayet olayının ardından jandarma ve polis köyde geniş güvenlik önlemleri aldı. TOMA'nın da bulunduruluduğu köyde güvenlik önlemleri halen devam ederken, jandarma, evi yakmak için molotofkokteyli hazırlayan 6 kişiyi gözaltına aldı. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüpheli Bekir Kadıoğlu, geçtiğimiz salı günü tutuklandı.

"SIK ULAN HADİ"

Hayatını kaybeden Mikail Dural'ın, kendisine ait cep telefonu ile Bekir Kadıoğlu'nun saldırısını görüntülediği ortaya çıktı. Görüntülerde, her iki aileden kadınların kavgasını cep telefonu ile görüntüleyen Dural'ın, av tüfeği ile kendisine yaklaşan Bekir Kadıoğlu'nu da  "Sık ulan, sık ulan hadi." dediği, Kadıoğlu'nun da tüfeği ateşleyerek Mikail Dural'ı öldürdüğü görülüyor.

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