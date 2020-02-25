taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1488
Euro
6.6667
Altın
1653.25
Borsa
114967.19
Gram Altın
326.826
Bitcoin
59234

Katillerin profil analizini yaptı

Dünyada cinayet işleyenlerin profil analizini yapan uzman, “Cinayet işleyenlerin yüzde 50’sinin çocukluk yaşamlarında psikolojik şiddete maruz kaldıkları ortaya çıkıyor.” dedi.

DHA | 25.02.2020 - 13:25..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Psikiyatrist Dr. Onur Okan Demirci, katillerin profil analizini yaptı.

Gelişen yapay zeka sistemleri ile birlikte günümüzde cinayet işlemesi muhtemelen olan kişilerin kişilik ve karakter yapılarının yorumlanabileceğini ve olası eylemlerinin tahmin edilebileceğini belirten Demirci, “Cinayet işleyenlerin çocukluk yaşamlarında yüzde 50’sinin psikolojik, yüzde 36’sının fiziksel, yüzde 26’sının cinsel istismara maruz kaldıkları ortaya çıkıyor." dedi.

"GÖREV VE ZEVK ODAKLI"

Katilleri sınıflandıran Demirci, "Katilleri, hayalperest, görev odaklı, hedonisttik (zevk odaklı), güç odaklı, heyecan odaklı, kar amaçlı odaklı, aile cinayetleri odaklı, mekân odaklı olarak sınıflandırabiliriz.” diye konuştu.

Psikiyatrist Dr. Onur Okan Demirci, “Katillerin çocukluk çağında istismar türlerinden en az birine maruz kaldığını söyleyebiliriz.” dedi.

“ÇOCUKLUK ÇAĞINDA İSTİSMARA MARUZ KALMIŞLAR”

İstismarın, kişinin çocukluk yaşamından bugüne kadar olan yaşam öyküsünde bir yerlerde fiziksel, cinsel ve/veya psikolojik kötüye kullanıma maruz kalması olarak tanımlanabileceğini dile getiren Demirci, "Çocukluk dönemi istismarları kişinin düşünce yapısında bazı anormalliklere neden oluyor. Bu kişilerin muhakeme ve yargılama sistemleri sağlıklı çalışmadığından, hatalı değerlendirmeler sonucunda kontrolsüz bir saldırgan yapıya sahip oluyorlar. Cinsel doyum için öldüren (tecavüz vs.) katillerin yapıları analiz edildiğinde bu kişilerin çocukluk yaşamında ihmal tarzı istismar hariç diğer tip istismarlara yüksek oranda maruz kaldıkları görülüyor." şeklinde konuştu.

FİZİKSEL İSTİSMARIN SONUCU AŞIRI ŞİDDET

Fiziksel istismara maruz kalan katillerin cinayetlerini aşırı düzeyde şiddetli işlediklerini aktaran Demirci, "Cinayet eyleminden önce kişilerin davranış örüntülerini saptamak amacıyla kullanılan yöntem sayesinde katillerin tipolojileri şiddetli arzu (şehvet), güç, öfke, maddi kazanç odaklı olarak 4 sınıfa ayrılıyor. Çocukluk yaşamında cinsel istismara maruz kalan katiller cinsel tipolojilere uyan cinayetler işlemekte iken, fiziksel istismara maruz kalmış katiller cinayetlerini aşırı düzeyde şiddet içerecek şekilde gerçekleştiriyor.” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Ankara'ya inen Tahran uçağından ilk bilgiler
Koronavirüs şüphesiyle Ankara'ya inen uçaktaki 12 yolcuda yüksek ateş görüldüğü öğrenildi.
Paksoy kardeşlerin beraatına ilişkin gerekçeli karar
Gerekçeli kararda, Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun "olay öncesindeki birtakım psikolojik problemleri nedeniyle pencereden atladığı ve bu atlama neticesinde vefat ettiği" ifade edildi.
Polisin ikna ettiği terörist yaşadıklarını anlattı
Hakkari ile Şırnak il emniyet müdürlüklerince yürütülen ikna çalışmaları sonucu teslim olan gri listedeki terörist, "Kaçarken infaz edilenleri gördük. Yakalanıp cezaevlerine atılanlar vardı" dedi.
Devlet Bahçeli'den Ozan Ceyhun tartışmalarına ilk yorum
MHP Lideri, Ozan Ceyhun'un Viyana Büyükelçiliği'ne atanmasıyla ilgili yapılan eleştirilere karşı çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan Fox muhabirine ayar
Erdoğan'dan Fox muhabirine ayar
815
SMO, rejime ait tankı zırhlı araç ile kovaladı
SMO, rejime ait tankı zırhlı araç ile kovaladı
78
Suudi din aliminden Türkiye'ye suçlamalar
Suudi din aliminden Türkiye'ye suçlamalar
278
Devlet Bahçeli'den Ozan Ceyhun tartışmalarına ilk yorum
Devlet Bahçeli'den Ozan Ceyhun tartışmalarına ilk yorum
181
OYAK, Total ve M Oil'i satın aldı
OYAK, Total ve M Oil'i satın aldı
89
İtalya Başbakanı: Koronavirüs vakaları bizi şaşırttı
İtalya Başbakanı: Koronavirüs vakaları bizi şaşırttı
39
Rezidans için 55 yıllık selvi ağacı söküldü
Rezidans için 55 yıllık selvi ağacı söküldü
115
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir