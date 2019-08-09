Katlanabilir iPhone'dan önce katlanabilir iPad gelecek

Samsung, katlanabilir telefon konseptini popülerleştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyor, ancak şirketin Galaxy Fold ile yaşadığı sorunlar nedeniyle kullanıcılar katlanabilir telefonlara pek de sıcak bakmıyor. Bunun yanında Huawei ise Samsung'un başına gelenlerden ders alarak, katlanabilir telefonu Mate X'i erkenden piyasaya sürmek istemiyor.

KATLANABİLİR iPAD GELECEK

Katlanabilir akıllı telefon pazarında rakiplerinin biraz gerisinde kalan Apple'dan katlanabilir bir iPhone modeli bekleyenler biraz daha beklemek zorunda kalabilir. Yeni gelen raporlara göre Apple, katlanabilir bir iPhone tanıtmadan önce katlanabilir bir iPad modeli piyasaya sürecek.

Rapora göre Apple her ne kadar katlanabilir telefonlar söz konusu olduğunda biraz sessiz kalsa da şirket yıllardır bu teknoloji üzerinde çalışıyor. 2020 yılında ilk katlanabilir cihazını çıkarmayı hedefleyen Apple, bu süreci 2021 yılına da erteleyebilir.

APPLE'IN KATLANABİLİR CİHAZLARI OLDUKÇA PAHALI OLABİLİR

Katlanabilir telefon teknolojisi henüz oldukça yeni ve Apple'ın iPhone modelleirnin diğer telefonlara göre daha pahalı satıldığını düşünürsek, katlanabilir bir iPad veya iPhone modelinin de oldukça pahalı satılması bekleniyor. Özellikle Samsung Galaxy Fold'un yaklaşık 2 bin dolardan piyasaya çıkacağını düşünürsek, Apple'ın katlanabilir telefon fiyatını tahmin bile etmek istemeyebilirsiniz.

Apple şimdiye kadar her yeni teknolojisini önce iPhone modellerine, daha sonra ise iPhone modellerine getirdi. Şirketin katlanabilir cihaz sektörüne neden iPhone değil de iPad modeli ile gireceği henüz bilinmiyor. Ancak şirket, iPad'ler gibi daha büyük ekranlı cihazları katlayarak daha taşınabilir hale getirmeyi planlıyor olabilir.

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