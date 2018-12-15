Katlanabilir Samsung Galaxy F hakkında yeni bilgiler

Araştırma firması CIMB tarafından katlanabilir telefonların geleceği üzerine bir çalışma yayınlandı. CIMB, hazırladığı raporlara göre gelecek yıl dünya çapında 4 milyon katlanabilir telefonun satışını bekliyor. Bu sayının 2022'ye kadar 39 milyona çıkması bekleniyor.





CIM araştırma firması, Samsung'un ilk katlanabilir telefonu olan Galaxy F'nin perakende satışta 1.800 dolara satılacağını tahmin ediyor. 2022 yılına gelindiğinde ise bir katlanabilir akıllı telefonun ortalama 1.300 dolara satılacağı belirtiliyor.

ÖZELLİKLER

Araştırma firması CIMB, Galaxy F katlanabilir telefonun, her iki bölümünde de ayrı bir batarya olacağını söylüyor. Arka kısmında 12 megapiksellik çift kamera olacağı belirtilen telefonun ön kısmında ise 8 megapiksellik bir kamera bulunacak. İşlemci tarafına baktığımızda ise Amerika'da Snapdragon 8150 işlemcisi kullanacak telefon, diğer yerlerde ise Exynos 9820 yonga setine sahip olacak. Cihazın ayrıca 8GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile gelmesi bekleniyor.



