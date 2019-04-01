Katlanabilir telefon fiyatları bir süre daha yüksek kalacak

Samsung ve Huawei, kendi katlanabilir telefonları olan Galaxy Fold ve Mate X'i tanıttıktan sonra bir anda gözler katlanabilir telefon pazarına çevrildi. Katlanabilir akıllı telefonların ucuzlamasını bekleyenlere ise kötü bir haberimiz var.

Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X, oldukça yüksek fiyatlara satışa çıkmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Huawei yöneticisi, katlanabilir akıllı telefon fiyatlarının ileride düşecebileceğini açıklasa da yeni yayınlanan bir rapor bu açıklamayı yalanlıyor.

Katlanabilir akıllı telefonların bir süre daha pahalı olacağı belirtilen raporda, bu tip telefonların üretiminin zor olduğu ve telefonlarda kullanılan malzemelerin, normal malzemelere göre daha pahalı olduğu vurgulandı.

Katlanabilir telefonların açılıp kapanmasını sağlayan menteşe sistemi üretiminin şu an için zayıf olduğu ve bu durumdan yararlanmak isteyen bazı şirketlerin üretime gireceği belirtilen raporda, katlanabilir telefonların bir süre daha pahalı olacağı vurgulandı.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.