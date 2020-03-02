Katlanabilir yeni iPhone 12 konsepti

Birçok akıllı telefon üreticisinin üzerinde çalıştığı katlanabilir telefonlar, kullanıcılar tarafından pek de beklenen ilgiyi görmedi. Özellikle Samsung'un Galaxy Fold modelinde yaşadığı ekran sorunları, bu telefonlara olan ilgiyi daha da azalttı.

Samsung ve Huawei gibi üreticiler, her ne kadar kendi katlanabilir telefonlarını üretse de şimdiye kadar Apple'dan herhangi bir atak gelmedi. Bu nedenle bazı tasarımcılar, kendi konsept videolarını yapmaya başladı.

Güvenilir sızıntılarıyla bilinen Ben Geskin tarafından Twitter'da paylaşılan ve bir tasarımcı tarafından yapılan aşağıdaki katlanabilir iPhone videosu, oldukça beğenildi.

Videodaya daha yakından baktığımızda, oldukça zarif bir şekilde katlanıp açılan bir iPhone modeli görüyoruz. Telefon katlandığında ise karşımıza küçük bir ekran çıkıyor ve bu ekrandan telefonun kilidi açılabiliyor. Ayrıca diğer uygulamalar da küçük ekran üzerinden kullanılabiliyor.

Apple'ın, yukarıdaki gibi bir iPhone modeli satışa çıkarıp çıkarmayacağı bilinmez ama şirketin katlanabilir telefonlar üzerinde çalıştığı biliniyor. Bu nedenle Apple, gelecek aylarda kullanıcılarına bir sürpriz yapabilir.

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