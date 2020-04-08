Katliamla virüsü bitireceğine inanan profesör

Tüm dünyada koronavirüsün yıkıcı etkisi devam ediyor...

Çin'de başlayıp Türkiye'ye de sıçrayan virüs sonrası ülkemizde 725 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı da 34 binin üzerine yükseldi.

Virüsü bitirmek için tüm ülkeler çözüm ararken Türkiye de aşı ve tedavi çalışmalarına hız verdi.

Ancak Halk TV'ye katılan Prof. Dr. Ali Demirsoy'un önerdiği çözüm, herkesi şaşkına çevirdi.

"HEPSİNİ ÖLDÜRÜRDÜM"

Halk TV'ye bağlanan biyoloji profesörü Demirsoy, virüsü bitirmek için işin içine bilimi de katarak ''Bu virüs salgını önlenebilirdi. Eğer Hipokrat Yemini'ni etmemiş, bilime tamamen inanan insan bana telefon etseydi 'Ali ne yapalım?' deseydi; ne yapardım biliyor musun? Oradaki 50-60 kişiyi bir adaya götürürdüm ya da öldürürdüm.

"BUNA BİLİM DİYORUZ"

Siz orada 50-60 kişiyi öldürmüş olsaydınız, bugün bir milyon insanın ölümene yol açmayacaktınız. İşte buna bilim diyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Biyolog Ali Demirsoy: 50-60 kişiyi öldürür virüsü durdururdum İZLE