taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7839
Euro
7.3984
Altın
1648.83
Borsa
92842.08
Gram Altın
359.569
Bitcoin
49241.91

Katliamla virüsü bitireceğine inanan profesör

Prof. Dr. Ali Demirsoy, koronaya çözüm olarak katliamı gösterdi ve bunun adının bilim olduğunu öne sürdü.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Katliamla virüsü bitireceğine inanan profesör

Tüm dünyada koronavirüsün yıkıcı etkisi devam ediyor...

Çin'de başlayıp Türkiye'ye de sıçrayan virüs sonrası ülkemizde 725 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı da 34 binin üzerine yükseldi.

Virüsü bitirmek için tüm ülkeler çözüm ararken Türkiye de aşı ve tedavi çalışmalarına hız verdi.

Ancak Halk TV'ye katılan Prof. Dr. Ali Demirsoy'un önerdiği çözüm, herkesi şaşkına çevirdi.

Katliamla virüsü bitireceğine inanan profesör

"HEPSİNİ ÖLDÜRÜRDÜM"

Halk TV'ye bağlanan biyoloji profesörü Demirsoy, virüsü bitirmek için işin içine bilimi de katarak ''Bu virüs salgını önlenebilirdi. Eğer Hipokrat Yemini'ni etmemiş, bilime tamamen inanan insan bana telefon etseydi 'Ali ne yapalım?' deseydi; ne yapardım biliyor musun? Oradaki 50-60 kişiyi bir adaya götürürdüm ya da öldürürdüm.

"BUNA BİLİM DİYORUZ"

Siz orada 50-60 kişiyi öldürmüş olsaydınız, bugün bir milyon insanın ölümene yol açmayacaktınız. İşte buna bilim diyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Biyolog Ali Demirsoy: 50-60 kişiyi öldürür virüsü durdururdum İZLE

İlginizi Çekebilir
Dışarı çıkamayan çocuklar için oyun parkuru
Samsun'da yaşayan çift, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan yaşları 9 ile 14 yaş arasındaki 3 çocukları için oturdukları binanın terasına oyun parkuru kurdu.
RTÜK'ten Halk TV'ye ceza
601 sağlık çalışanının koronavirüs nedeniyle öldüğünü duyuran Halk TV’ye, RTÜK tarafından idari yaptırım uygulandı.
Esenyurt'ta patlamanın gerçekleştiği daire harabeye döndü
On katlı binada doğalgaz kaynaklı meydana gelen patlama sonrası bina içi ve daireler görüntülendi.
200 lira alacağı için arkadaşını hastanelik etti
Karaman'da, tarım işçiliği yapan Afganistan uyruklu Muhammed Taheri, 200 lira alacağını vermeyince arkadaşı Mujibur Rahman Sultani'yi sopayla dövdü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Polise hakaret eden yarbaya soruşturma açıldı
Polise hakaret eden yarbaya soruşturma açıldı
874
Ece Erken, ev sahibi ile yazışmasını paylaştı
Ece Erken, ev sahibi ile yazışmasını paylaştı
415
Bolu'da kapalı caddeye maskesiz giren 8 kişiye ceza
Bolu'da kapalı caddeye maskesiz giren 8 kişiye ceza
347
Diyarbakır'da PKK'lı teröristler köylülere saldırdı: 5 şehit
Diyarbakır'da PKK'lı teröristler köylülere saldırdı: 5 şehit
417
Ali Erbaş'a koronadan ölen sağlık çalışanlarının statüsü soruldu
Ali Erbaş'a koronadan ölen sağlık çalışanlarının statüsü soruldu
410
Koronaya yakalandılar, Rize'de komşularına bulaştırdılar
Koronaya yakalandılar, Rize'de komşularına bulaştırdılar
207
İstanbul'da koronavirüsün yoğun yaşandığı ilçeler
İstanbul'da koronavirüsün yoğun yaşandığı ilçeler
179
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir