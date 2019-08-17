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Kato Dağı artık kamp - piknik ve yüzme yeri

2 bin 900 rakımlı Kato Dağı etekleri, başarılı operasyonların ardından huzura kavuşunca silah sesleri yerini vatandaşların sevinç çığlıklarına bıraktı

İHA | 17.08.2019 - 08:03..
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Kato Dağı artık kamp - piknik ve yüzme yeri

Kavurucu sıcaklardan bunalan vatandaşlar Kato Dağı eteklerinde bulunan Habur Çayına akın etti. Huzurun yakalanması ile çay kenarında oluşan manzara Antalya sahillerini aratmadı.

Beytüşşebap ilçesinde bulunan Habur Çayında vatandaşlar kavurucu sıcaklarda serinlemek için Kato Dağı eteklerinden gelen buz gibi sularda serinlemeye çalışıyor.

Aşağıdere köyü ile Hisarkapı köyü arasında bulunan Berecın bölgesinde yüzen bir grup genç buz gibi sulara atlayarak gönüllerince eğlendi.

Hava sıcaklığının ilçede 42 dereceyi bulması vatandaşların Habur Çayına akın etmesine neden oldu.

Kato Dağı artık kamp - piknik ve yüzme yeri

TERÖRİSTİN SIĞINDIĞI YERDE ŞİMDİ KAMP-PİKNİK YAPILIYOR

Beytüşşebap ilçesine 10 kilometre mesafede bulunan bölgeye akın eden gruplar kamp ve piknik yapıp, yer yer 50 metreye varan derinlikteki Yeşilöz Deresi'nde yüzerek serinlemeye çalışıyor. Eskiden bu bölgelerde durmak bile yasakken son iki yılda güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde bölge huzura kavuştu.

Kato Dağı artık kamp - piknik ve yüzme yeri

DOĞU'NUN ANTALYASI

Huzur ile birlikte ilçe bir çok güzelliğiyle ön plana çıkarken en çok Yeşilöz Deresi ve Habur Çayı yöre halkının uğrak yeri haline geldi. Balık avına çıkanlar, kamp kurup piknik yapanların yanı sıra serinlemek için suya girenlerin oluşturduğu manzara Antalya sahillerini aratmayan görüntüler oluşturdu. Yüzlerce çocuk ve genç buz gibi berrak sularda yüzmenin keyfini çıkarıyor.

Kato Dağı artık kamp - piknik ve yüzme yeri

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