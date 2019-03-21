Kato Dağı eteklerine şehitler adına dev led ekran

Şırnak'a ilk defa, bir dev led ekran kuruldu. İlçe Kaymakamı İsmail Pendik, seçime kısa bir süre kala son çalışmalarını hızla bitirmeye çalışıyor.

Kurulan led ekranla ilçenin tanıtımı, duyurular, kamu sporlarının yanı sıra terör örgütünün yıllardır bölgedeki kirli ve gerçek yüzü tanıtım videoları şeklinde vatandaşlara ulaştırılacak.

TERÖRÜN İZLERİNİ SİLEN PROJELER

Kayyum, yaptığı diğer çalışmaların ardından son olarak ilk defa Kato Dağı eteklerinde, dev led ekran taktırdı. Burada, Beytüşşebap’ta terör örgütü tarafından haince şehit edilen vatandaşlar için hazırlanan video izletildi. İlçenin imajını değiştiren projeler, terör örgütünün izlerini silip süpürdü.

İLÇEDE BİR İLK: DEV LED EKRAN

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, kayyum olarak göreve başladığı günden itibaren birçok proje hayata geçirdiklerini belirtti. Pendik, "Beytüşşebap son iki yılda hamdolsun çok değişti. Köy gibi bir yer olmaktan artık modern bir şehir gibi görünen sürece girdi Beytüşşebap. Önce çamurdan geçilmeyen bu sokaklarımız son derece güzel bir şekilde parke ile kaplandı. Gece hilal ve yıldız ile ters lalemizin olduğu motiflerle lambalarımızı süsledik. Son olarak belediye başkan vekili olarak belki yaptığımız son çalışma olacak bu. Ekranımızı da kurduk. Niye önemli bu led ekran; duyuruların daha çok kişiye ulaşması için,vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi için kamu spotları oluyor bizim çalışmalarımız oluyor.

EKRANDAN ŞEHİTLERİMİZİ ANIYORUZ

Bunların vatandaşlarımıza aktarılması açısından çok önemli. Biliyorsunuz, ilk yayına başladığımız tarih 18 Mart günüydü. İlk videoda, bölücü terör örgütünün katlettiği Beytüşşebaplı şehitlerimizi anma mahiyetinde bir çalışma yaptık. İlk aktardığımız o oldu. Bu şehitlerimizi katledenleri asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu ekran sayesinde gerçekleri tüm halkımızla paylaşacağız." dedi.